Чемпионат Италии по футболу, 11 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Миланские клубы в текущем сезоне показывают хороший футбол

В пятницу, 3 ноября, матчем "Болонья" — "Лацио" стартует 11-й тур чемпионата Италии по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре римляне минимально одолели "Фиорентину" (1:0).

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Эмполи" Виктора Коваленко сыграет против "Фрозиноне", а "Дженоа" Руслана Малиновского проведет гостевую встречу против "Кальяри".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 3 ноября

"Болонья" — "Лацио" — 21:45 — Megogo

Суббота, 4 ноября

"Салернитана" — "Наполи" — 16:00 — Megogo

"Аталанта" — "Интер" Милан — 19:00 — Megogo

"Милан" — "Удинезе" — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 5 ноября

"Верона" — "Монца" — 13:30 — Megogo

"Кальяри" — "Дженоа" — 16:00 — Megogo

"Рома" — "Лечче" — 19:00 — Megogo

"Фиорентина" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo

Понедельник, 6 ноября

"Фрозиноне" — "Эмполи" — 19:30 — Megogo

"Торино" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 10 тура

С результатами и видеообзорами матчей 9 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что в 8-м туре чемпионата Италии "Лацио" минимально обыграл "Аталанту" (3:2).