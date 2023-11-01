Чемпіонат Італії з футболу, 11 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Міланські клуби цього сезону показують хороший футбол
У п’ятницю, 3 листопада, матчем "Болонья" — "Лаціо" стартує 11-й тур чемпіонату Італії з футболу сезону 2023/24. У минулому турі римляни мінімально здолали "Фіорентину" (1:0).
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Емполі" Віктора Коваленка зіграє проти "Фрозіноне", а "Дженоа" Руслана Маліновського проведе гостьову зустріч проти "Кальярі".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 11-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 3 листопада
"Болонья" — "Лаціо" — 21:45 — Megogo
Субота, 4 листопада
"Салернітана" — "Наполі" — 16:00 — Megogo
"Аталанта" — "Інтер" Мілан — 19:00 — Megogo
"Мілан" — "Удінезе" — 21:45 — Megogo
Неділя, 5 листопада
"Верона" — "Монца" — 13:30 — Megogo
"Кальярі" — "Дженоа" — 16:00 — Megogo
"Рома" — "Лечче" — 19:00 — Megogo
"Фіорентина" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo
Понеділок, 6 листопада
"Фрозіноне" — "Емполі" — 19:30 — Megogo
"Торіно" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 9 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що у 8-му турі чемпіонату Італії "Лаціо" мінімально обіграв "Аталанту" (3:2).