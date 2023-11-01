Чемпіонат Італії з футболу, 11 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Міланські клуби цього сезону показують хороший футбол

У п’ятницю, 3 листопада, матчем "Болонья" — "Лаціо" стартує 11-й тур чемпіонату Італії з футболу сезону 2023/24. У минулому турі римляни мінімально здолали "Фіорентину" (1:0).

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Емполі" Віктора Коваленка зіграє проти "Фрозіноне", а "Дженоа" Руслана Маліновського проведе гостьову зустріч проти "Кальярі".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 11-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 3 листопада

"Болонья" — "Лаціо" — 21:45 — Megogo

Субота, 4 листопада

"Салернітана" — "Наполі" — 16:00 — Megogo

"Аталанта" — "Інтер" Мілан — 19:00 — Megogo

"Мілан" — "Удінезе" — 21:45 — Megogo

Неділя, 5 листопада

"Верона" — "Монца" — 13:30 — Megogo

"Кальярі" — "Дженоа" — 16:00 — Megogo

"Рома" — "Лечче" — 19:00 — Megogo

"Фіорентина" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo

Понеділок, 6 листопада

"Фрозіноне" — "Емполі" — 19:30 — Megogo

"Торіно" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 10 туру

З результатами та відеооглядами матчів 9 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що у 8-му турі чемпіонату Італії "Лаціо" мінімально обіграв "Аталанту" (3:2).