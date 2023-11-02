Украинский чемпион подыграл российской пропаганде

Украинский гроссмейстер проигнорировал рекомендации федерации

Чемпион Украины по шахматам (2014) Юрий Кузубов пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву на турнире на острове Мэн (Великобритания). Накануне Федерация шахмат Украины (ФШУ) рекомендовала представителям Украины не пожимать руки представителям стран-агрессоров на соревнованиях

Кузубов пожал руку Артемьеву перед началом и после окончания партии 7-го тура турнира Grand Swiss. Об этом сообщает "Телеграф". Добавим, что украинец играл белыми и победил.

Поступок Кузубова тут же растиражировали росСМИ, а россияне с восторгом восприняли действия украинца.

РосСМИ тут же растиражировали новость

В рф с восторгом восприняли поступок украинсокго шахматиста

Отметим, Юрий является уроженцем Сычевки (Смоленская область, рф), с раннего детства шахматист проживал в Краматорске (Донецкая область). 27 мая 2023 года Кузубов попал в список лиц, не вернувшихся в Украину. Спортсмен нарушил взятые на себя обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания международного турнира.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены стали намного чаще менять спортивное гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. За один год из страны сбежали 141 представитель этого вида спорта.

Ранее двенадцатая чемпионка мира, бывшая российская шахматистка Александра Костенюк объяснила, почему сбежала из рф в Швейцарию.