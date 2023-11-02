Український чемпіон підіграв російській пропаганді

Український гросмейстер проігнорував рекомендації федерації

Чемпіон України з шахів (2014) Юрій Кузубов потис руку російському гросмейстеру Владиславу Артем’єву на турнірі на острові Мен (Велика Британія). Напередодні Федерація шахів України (ФШУ) рекомендувала представникам України не тиснути руки представникам країн-агресорів на змаганнях

Кузубов потис руку Артем’єву перед початком і після закінчення партії 7-го туру турніру Grand Swiss. Про це повідомляє "Телеграф". Додамо, що українець грав білими та переміг.

Вчинок Кузубова відразу розтиражували росЗМІ, а росіяни із захопленням сприйняли дії українця.

РосЗМІ відразу розтиражували новину

У росії із захопленням сприйняли вчинок українського шахіста

Зазначимо, Юрій є уродженцем Сичовки (Смоленська область, рф), з раннього дитинства шахіст проживав у Краматорську (Донецька область). 27 травня 2023 року Кузубов потрапив до списку осіб, які не повернулися до України. Спортсмен порушив взяті на себе зобов’язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення міжнародного турніру.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени стали набагато частіше змінювати спортивне громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти. За один рік із країни втекли 141 представник цього виду спорту.

Раніше дванадцята чемпіонка світу, колишня російська шахістка Олександра Костенюк пояснила, чому втекла з рф до Швейцарії.