Укр

Сборная Франции побила рекорд по количеству голов, который держался 56 лет (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Килиан Мбаппе Новость обновлена 19 ноября 2023, 13:11
Килиан Мбаппе. Фото twitter.com/FrenchTeam

Под французский каток попала сборная Гибралтара

В субботу, 18 ноября, действующие вице-чемпионы мира принимали команду Гибралтара в рамках матча отбора ана чемпионат Европы-2024. Накануне "Телеграф", сообщал, что нужно сборной Украины, чтобы выйти на Евро-2024.

Встреча, проходившая в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера", завершился со счетом 14:0 в пользу Трехцветных. Данный результат побил рекорд результативности в матчах национальных команд УЕФА, передает Gracenote Live.

По информации источника, данный успех в европейском футболе является самым большим с 1967 года, когда Дания победила Исландию в товарищеском матче (14:2). Кроме того, эта победа стала самой крупной в истории сборной Франции и в истории отборов на чемпионат Европы. Гибралтар, к слову, столько голов еще не пропускал никогда.

Видеообзор матча Франция – Гибралтар

Добавим, что Франция еще до матча с Гибралтаром гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Также из группы B на ЧЕ-2024 пробилась команда Нидерландов. Неудачниками квинтета стали греки, ирландцы и Гибралтар.

Напомним, сборная Украины ведет борьбу с Италией в квалификации на ЧЕ-2024. Сине-желтые примут итальянцев в Германии 20 ноября.

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#Сборная Франции #Евро-2024 #Сборная Гибралтара