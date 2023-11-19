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Збірна Франції побила рекорд за кількістю голів, який тримався 56 років (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Кіліан Мбаппе Новина оновлена 19 листопада 2023, 13:11
Кіліан Мбаппе. Фото twitter.com/FrenchTeam

Під французький каток потрапила збірна Гібралтару

У суботу, 18 листопада, чинні віце-чемпіони світу приймали команду Гібралтару в рамках матчу відбору на чемпіонат Європи-2024. Напередодні "Телеграф" повідомляв, що потрібно збірній України, щоб вийти на Євро-2024.

Зустріч, що проходила у Ніцці на стадіоні "Альянц Рів’єра", завершився з рахунком 14:0 на користь Триколірних. Цей результат побив рекорд результативності у матчах національних команд УЄФА, передає Gracenote Live.

За інформацією джерела, цей успіх у європейському футболі є найбільшим з 1967 року, коли Данія перемогла Ісландію у товариському матчі (14:2). Крім того, ця перемога стала найбільшою в історії збірної Франції та в історії відборів на чемпіонат Європи. Гібралтар, до речі, стільки голів ще не пропускав ніколи.

Відеоогляд матчу Франція – Гібралтар

Додамо, що Франція ще до матчу із Гібралтаром гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи. Також із групи B на ЧЄ-2024 пробилася команда Нідерландів. Невдахами

квінтету стали греки, ірландці та Гібралтар.

Нагадаємо, збірна України веде боротьбу з Італією у кваліфікації на ЧЄ-2024. Синьо-жовті приймуть італійців у Німеччині 20 листопада.

Теги:
#Збірна Франції #Євро-2024 #Збірна Гібралтару