"Большой кризис": у соперника сборной Украины в отборе на Евро-2024 огромные проблемы

В команде Боснии и Герцеговины, возможно, процветает коррупция

Сборная Боснии и Герцеговины, которая по итогам жеребьевки раунда плей-офф отбора Евро-2024 сыграет с Украиной, находится в плачевном состоянии.

Об этом заявил польский журналист Петр Слонка на своем telegram-канале. По его словам, БиГ — очень слабая команда.

"Я смотрел группу Словакии в квалификации Евро. Босния – очень слабая команда. Я говорил с одним из боснийских игроков: у них большой кризис.

В сборной нормально играет только Джеко, а остальные игроки должны платить (от 20 тыс. евро) за участие в матчах и считают, что заплатив, им больше ничего не нужно делать", — написал Слонка.

Отметим, команда Боснии и Герцеговины заняла предпоследнее 5-е место в отборочном раунде Евро-2024 в группе J, уступив Исландии, Люксембургу, Словакии и Португалии. За 10 туров команда набрала 9 очков и опередила лишь Лихтенштейн.

Напомним, 23 ноября стало известно, что в полуфинале квалификации Евро-2024 Сине-желтые сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале отбора (26 марта) победителя матча БиГ — Украина ожидает победитель дуэли Израиль — Исландия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила отборочную группу Евро-2024 на третьей позиции.