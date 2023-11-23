"Велика криза": у суперника збірної України у відборі на Євро-2024 величезні проблеми

У команді Боснії та Герцеговини, можливо, процвітає корупція

Збірна Боснії та Герцеговини, яка за підсумками жеребкування раунду плей-оф відбору Євро-2024 зіграє з Україною, перебуває у жалюгідному стані.

Про це заявив польський журналіст Пьотр Слонка на своєму telegram-каналі. За його словами, БіГ – дуже слабка команда.

"Я дивився групу Словаччини у кваліфікації Євро. Боснія – дуже слабка команда. Я говорив з одним із боснійських гравців: у них велика криза.

У збірній нормально грає лише Джеко, а решта гравців має платити (від 20 тис. євро) за участь у матчах і вважають, що заплативши, їм більше нічого не потрібно робити”, — написав Слонка.

Зазначимо, команда Боснії та Герцеговини посіла передостаннє 5-е місце у відбірному раунді Євро-2024 у групі J, поступившись Ісландії, Люксембургу, Словаччині та Португалії. За 10 турів команда набрала 9 очок та випередила лише Ліхтенштейн.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що у півфіналі кваліфікації Євро-2024 Синьо-жовті зіграють на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Зустріч відбудеться 21 березня. У фіналі відбору (26 березня) на переможця матчу БіГ — Україна чекає переможець дуелі Ізраїль — Ісландія.

Раніше повідомлялося, що збірна України завершила відбірну групу Євро-2024 на третій позиції.