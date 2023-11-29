Сборная Украины на ЧМ-2023 по гандболу: расписание и результаты

Национальная команда 14 лет не играла на таком уровне

Женская сборная Украины возвращается на чемпионат мира по гандболу спустя 14 лет. Сине-желтые на пути на турнир победили команду Северной Македонии.

С расписанием, результатами матчей ЧМ-2023 по гандболу можно ознакомиться на официальном сайте соревнований. Украинки начнут турнир в первый соревновательный день, 29 ноября.

Сборная Украины по итогам жеребьевки выступает на ЧМ-2023 в квартете G вместе с Бразилией, Испанией и Казахстаном. В следующий этап выйдут по три лучших команды из квартета, после чего начнется второй групповой этап. Будет сформировано 4 группы по 6 команд — по две лучшие сборные выйдут в 1/4 финала турнира. Финал мундиаля, который проходит в Дании, Швеции и Норвегии, запланирован на 17 декабря в Хернинге (Дания).

Добавим, в Украине все поединки национальной сборной в прямом эфире покажет телеканал Sport 1.

Расписание и результаты женской сборной Украины на ЧМ-2023 (обновляется)

Среда, 29 ноября

Бразилия — Украина — 19:00

Пятница, 1 декабря.

Испания — Украина — 21:30

Воскресенье, 3 декабря.

Украина — Казахстан — 16:30

Ранее сообщалось, что женский чемпионат Европы по гандболу-2026 будет перенесен из россии в другую страну.

Напомним, сборные рф и Беларуси по гандболу были отстранены от международных соревнований согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета.