Збірна України на ЧС-2023 з гандболу: розклад та результати

Національна команда 14 років не грала на такому рівні

Жіноча збірна України повертається на чемпіонат світу з гандболу через 14 років. Синьо-жовті на шляху до турніру перемогли команду Північної Македонії.

З розкладом, результатами матчів ЧС-2023 з гандболу можна ознайомитись на офіційному сайті змагань. Українки розпочнуть турнір у перший змагальний день, 29 листопада.

Збірна України за підсумками жеребкування виступає на ЧС-2023 у квартеті G разом із Бразилією, Іспанією та Казахстаном. У наступний етап вийдуть по три найкращі команди з квартету, після чого розпочнеться другий груповий етап. Буде сформовано 4 групи по 6 команд — по дві найкращі збірні вийдуть в 1/4 фіналу турніру. Фінал мундіалю, що проходить у Данії, Швеції та Норвегії, запланований на 17 грудня у Хернінгу (Данія).

Додамо, в Україні усі поєдинки національної збірної у прямому ефірі покаже телеканал Sport 1.

Розклад та результати жіночої збірної України на ЧС-2023 (оновлюється)

Середа, 29 листопада

Бразилія — Україна — 19:00

П’ятниця, 1 грудня.

Іспанія — Україна — 21:30

Неділя, 3 грудня.

Україна — Казахстан — 16:30

Раніше повідомлялося, що жіночий чемпіонат Європи з гандболу-2026 буде перенесено з росії до іншої країни.

Нагадаємо, збірні рф та Білорусі з гандболу були усунені від міжнародних змагань згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету.