Вратарь в Германии забил пушечный гол, однако есть нюанс (видео)

Голкипер надолго запомнит это взятие ворот

На днях "Санкт-Паули" сыграл вничью с "Гамбургом" (2:2) в рамках 15-го тура Второй Бундеслиги сезона 2023/24. К слову, "Шахтер" проводит свои домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Гамбурга".

Во время игры вратарь гостей Даниэл Хойер Фернандеш отметился забавным автоголом. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже к середине первого тайма хозяева вели в счете в два мяча. На 27-й минуте обычный удар от ворот превратился в кошмар для Даниэла. Кипер согласно последним тенденциям в футболе не стал выбивать мяч, а разыграл его с защитниками. В итоге партнер вернул мяч вратарю, а Фернандеш со всей силы нанес удар по "снаряду". Однако круглый предательски отскочил от кочки из-за чего голкипер пробил по своим воротам.

Добавим, что "Гамбург" во втором тайме отыгрался и свел игру к ничьей. Этот результат позволил "Санкт-Паули" остаться лидером Бундеслиги 2, "Гамбург" — третий.

Пушечный автогол Фернандеша — в обзоре матча "Санкт-Паули" — "Гамбург":

Ранее сообщалось, что испанская футболистка Лайя Кодина на чемпионате мира забила мяч в свои ворота с расстояния в 50 метров.

Напомним, украинский футболист Семен Вовченко эффектно срезал мяч в свои ворота в матче УПЛ.