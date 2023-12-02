Воротар у Німеччині забив гарматний гол, однак є нюанс (відео)

Голкіпер надовго запам’ятає це взяття воріт

Днями "Санкт-Паулі" зіграв унічию з "Гамбургом" (2:2) у рамках 15-го туру Другої Бундесліги сезону 2023/24. Цікаво, що "Шахтар" проводить свої домашні матчі Ліги чемпіонів на стадіоні "Гамбурга".

Під час гри воротар гостей Данієль Гоєр-Фернандеш відзначився кумедним автоголом. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже до середини першого тайму господарі вели в рахунку у два м’ячі. На 27-й хвилині звичайний удар від воріт перетворився на жах для Данієла. Кіпер згідно з останніми тенденціями у футболі не став вибивати м’яч, а розіграв його із захисниками. У підсумку партнер повернув м’яч воротареві, а Фернандеш з усієї сили завдав удару по "снаряду". Однак круглий по-зрадницьки відскочив від купини, через що голкіпер пробив по своїх воротах.

Додамо, що "Гамбург" у другому таймі відігрався і звів гру до нічиєї. Цей результат дозволив "Санкт-Паулі" залишитися лідером Бундесліги 2, "Гамбург" — третій.

Гарматний автогол Фернандеша — в огляді матчу "Санкт-Паулі" — "Гамбург":

Раніше повідомлялося, що іспанська футболістка Лая Кодіна на чемпіонаті світу забила м’яч у свої ворота з відстані 50 метрів.

Нагадаємо, український футболіст Семен Вовченко ефектно зрізав м’яч у свої ворота у матчі УПЛ.