Украинский боец ММА устроил побоище на шоу UFC (видео)

Украинец и бразилец выдали лучший бой вечера

Украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря (20-5) проиграл бразильцу Родольфо Беллато (12-2) на шоу ММА UFC Fight Night в Остине (штат Техас, США). Накануне английский боец ММА Том Аспиналл брутально нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.

Бой Потери с Беллато стал украшением турнира. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

По информации источника, поединок был признан лучшей схваткой вечера, а бойцы получат финансовое вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Отметим, Игорь владел ощутимым преимуществом в бою и даже уже добивал соперника, однако бразилец продемонстрировал чудеса стойкости, после чего добыл досрочную победу над украинцем в конце 2 раунда.

Игорь был близок закончить бой, однако потерпел сокрушительное поражение:

Таким образом, Потеря потерпел свое 5 поражение в профи, а Беллато выиграл свой 12 поединок, имея в своем послужном списке 2 поражения.

Напомним, в мае 2023 года Игорь потерпел сокрушительное поражение от новозеландца Карлоса Ульберга. До этого украинец победил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Маурисио Руа из Бразилии.