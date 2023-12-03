Український боєць ММА влаштував побоїще на шоу UFC (відео)

Українець та бразилець видали найкращий бій вечора

Український боєць змішаного стилю Ігор Потеря (20:5) програв бразильцю Родольфо Беллато (12:2) на шоу ММА UFC Fight Night в Остіні (штат Техас, США). Напередодні англійський боєць ММА Том Аспіналл брутально нокаутував у першому раунді росіянина Сергія Павловича.

Бій Потері із Беллато став окрасою турніру. Про це повідомляє пресслужба UFC.

За інформацією джерела, поєдинок було визнано найкращою сутичкою вечора, а бійці отримають фінансову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів. Зазначимо, Ігор володів відчутною перевагою у бою і навіть вже добивав суперника, проте бразилець продемонстрував чудеса стійкості, після чого здобув дострокову перемогу над українцем наприкінці 2 раунду.

Ігор був близький закінчити бій, проте зазнав нищівної поразки:

Таким чином, Потеря зазнав своєї 5 поразки у профі, а Беллато виграв свій 12 поєдинок, маючи у своєму послужному списку 2 поразки.

Нагадаємо, у травні 2023 року Ігор зазнав нищівної поразки від новозеландця Карлоса Ульберга. До цього українець переміг колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі Маурісіо Руа з Бразилії.