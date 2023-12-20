В "Днепре-1" обвинили Реброва в коррупции в сборной Украины

В клубе недовольны отношением наставника сборной Украины к лидеру команды

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не ставит хавбека днепрян Александра Пихаленка в состав национальной команды якобы из-за того, что тот не является клиентом футбольного агента Вадима Шаблия. К слову, Сине-желтые неудачно завершили свои выступления в 2023 году.

Соответствующий комментарий Фридмана приводит sport-express.ua. Фридман раскритиковал Реброва, который не ставит лидера "Днепр-1" в основу сборной Украины.

– "Шахтер" вон Мудрика за 70+30 млн продал в "Челси".

– Они его раскручивали. "Шахтер" умеет делать этот бизнес, а мы нет. "Днепру-1" нужно было пробиться на групповой этап еврокубков и там засвечивать Пихаленка. Он должен был проявить себя, как Мудрик в Лиге чемпионов и за сборную.

А Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины. О чем тогда можно говорить? У Реброва там свои цели, он с Шаблием работает, а Пихаленок не клиент Шаблия.

– Недавно и Ребров с Судаковым не были клиентами Шаблия, но у нас быстро все меняется.

– Насколько я слышал, сын Реброва работает у Шаблия, – сказал Фридман.

В текущем сезоне Пихаленок забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах за "Днепр-1". За сборную при Реброве Александр отыграл 13 минут, дважды выйдя на замену.

Напомним, сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на чемпионат Европы через групповую стадию, но все еще может выйти на Евро-2024 через стыковые матчи.