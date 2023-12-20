У "Дніпрі-1" звинуватили Реброва у корупції у збірній України

У клубі незадоволені ставленням наставника збірної України до лідера команди

Комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман заявив, що головний тренер збірної України Сергій Ребров не ставить хавбека дніпрян Олександра Піхальонка до складу національної команди нібито через те, що той не є клієнтом футбольного агента Вадима Шаблія. До речі, Синьо-жовті невдало завершили свої виступи у 2023 році.

Відповідний коментар Фрідмана наводить sport-express.ua. Фрідман розкритикував Реброва, котрий не ставить лідера "Дніпро-1" в основу збірної України.

– "Шахтар" он Мудрика за 70+30 млн продав у "Челсі".

– Вони його розкручували. "Шахтар" вміє робити цей бізнес, а ми ні. "Дніпру-1" треба було пробитися на груповий етап єврокубків і там засвічувати Піхальонка. Він мав проявити себе, як Мудрик у Лізі чемпіонів та за збірну.

А Ребров не ставить Піхальонка до складу збірної України. Про що тоді можна казати? У Реброва там свої цілі, він із Шаблієм працює, а Піхальонок — не клієнт Шаблія.

– Нещодавно і Ребров із Судаковим не були клієнтами Шаблія, але в нас швидко все змінюється.

– Наскільки я чув, син Реброва працює у Шаблія, — сказав Фрідман.

Цього сезону Піхальонок забив 4 голи й віддав 5 асистів у 23 матчах за "Дніпро-1". За збірну при Реброві Олександр відіграв 13 хвилин, вийшовши двічі на заміну.

Нагадаємо, збірна України не зуміла подолати кваліфікацію на чемпіонат Європи через групову стадію, але все ще може вийти на Євро-2024 через стикові матчі.