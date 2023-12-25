Чей Москва? Российского бойца ММА закидали бутылками в РФ (видео)

Российский боец столкнулся с неприязнью болельщиков в "домашнем" поединке

Российского бойца ММА Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя на турнире ACA 168 в Москве. Накануне британский боец смешанного стиля брутально избил россиянина на шоу UFC.

Видео инцидента приводит telegram-канал журналиста Александра Лютикова. Мохнаткин потерпел сокрушительное поражение от Фаридуна Одилова из Таджикистана.

Примечательно, что трибуны московской арены приветствовали Одилова как своего, а вот на Михаила толпа реагировала, как на чужака. В третьем раунде Фаридун уже добивал соперника, из-за чего бой был остановлен рефери. Поверженный россиянин уходил залечивать раны в подтрибунное помещение, а фанаты забросали его бутылками.

Одилов позже даже извинился за поведение болельщиков. Он объяснил враждебность фанатов поведением секунданта россиянина.

К слову, Одилов вышел в финал Гран-при полутяжелого веса в промоушене ACA.

Ранее сообщалось, что российская боец ММА Виктория Дудакова вышла на бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) под песню Shaman "Я русский".

Напомним, В рф похвастались "лучшим" вечером бокса в мире — там дрались 50-летние бойцы ММА.