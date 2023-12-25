Чия Москва? Російського бійця ММА закидали пляшками у РФ (відео)

Російський боєць зіткнувся з ворожістю вболівальників у "домашньому" поєдинку

Російського бійця ММА Михайла Мохнаткіна закидали пляшками після бою на турнірі ACA 168 у Москві. Напередодні британський боєць змішаного стилю брутально побив росіянина на шоу UFC.

Відео інциденту наводить телеграм-канал журналіста Олександра Лютікова. Мохнаткін зазнав нищівної поразки від Фарідуна Оділова з Таджикистану.

Примітно, що трибуни московської арени вітали Оділова як свого, а ось на Михайла натовп реагував, як на чужинця. У третьому раунді Фарідун вже добивав суперника, через що бій було зупинено рефері. Повалений росіянин йшов заліковувати рани у підтрибунне приміщення, а фанати закидали його пляшками.

Оділов пізніше навіть вибачився за поведінку вболівальників. Він пояснив ворожість фанатів поведінкою секунданта росіянина.

До речі, Оділов вийшов у фінал Гран-прі напівважкої ваги у промоції ACA.

Раніше повідомлялося, що російська бійчиня ММА Вікторія Дудакова вийшла на бій на турнірі UFC 294 в Абу-Дабі (ОАЕ) під пісню Shaman "Я русский".

Нагадаємо, У Росії похвалилися "найкращим" шоу боксу у світі — там билися 50-річні бійці ММА.