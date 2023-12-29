Российского топ-чиновника назвали балаболом: он решил порадовать Путина

Российские чиновники любыми методами стараются в отчетах порадовать президента РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 72 миллиона россиян регулярно занимаются спортом. Накануне топ-чиновник РФ рассказал, как Путина надули в Международном олимпийском комитете (МОК).

Соответствующее заявление Чернышенко приводит РИА Новости. Слова чиновника настолько разнятся с действительностью, что сами россияне назвали Дмитрия "балоболом", который решил выслужиться перед главой Кремля Владимиром Путиным.

"В целом, говоря о развитии спорта, президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех наших граждан были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.

Мы к ней уверенно идем – сегодня спортом в России занимаются 72 миллиона человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 миллиона человек", – сказал Чернышенко.

В сети понимают, что российские власти взяли данную цифру "с потолка" и она очень далека от действительности.

Напомним, МОК допустил российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Париже, правда только в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. В РФ считают данное решение унизительным.