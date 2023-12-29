Російського топчиновника назвали балаболом: він вирішив порадувати Путіна

Російські чиновники будь-якими методами намагаються у звітах порадувати президента РФ

Віцепрем’єр РФ Дмитро Чернишенко заявив, що 72 мільйони росіян регулярно займаються спортом. Напередодні топчиновник РФ розповів, як Путіна надули у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Відповідну заяву Чернишенка наводить РИА Новости. Слова чиновника настільки різняться із дійсністю, що самі росіяни назвали Дмитра "балоболом", який вирішив вислужитися перед главою Кремля Володимиром Путіним.

"Загалом, говорячи про розвиток спорту, президент Володимир Путін поставив за ціль, щоб до 2030 року 70% усіх наших громадян були залучені до регулярних занять фізкультурою та спортом.

Ми до неї впевнено йдемо – сьогодні спортом у Росії займаються 72 мільйони людей, це понад 50%. У 2020 році ця цифра була 62 мільйони людей ”, – сказав Чернишенко.

У мережі розуміють, що російська влада взяла цю цифру "зі стелі" і вона дуже далека від дійсності.

Нагадаємо, МОК допустив російських спортсменів до участі на Олімпіаді в Парижі, щоправда, лише в нейтральному статусі й з деякими обмеженнями. У РФ вважають це рішення принизливим.