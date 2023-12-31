Легенда "Арсенала" хочет избавиться от Зинченко

Украинец в последнее время не блещет своей игрой в обороне

Второй бомбардир в истории лондонского "Арсенала" Иан Райт жестко раскритиковал игру защитника Канониров и сборной Украины Александра Зинченко в последних матчах. В Англии уже критиковали "Зину" за неудачные действия.

Соответствующее заявление Райта приводит tbrfootball. Он считает, что зарплата украинца (150 тысяч фунтов в неделю) не соответствует его выступлениям на поле. К примеру, в последней игре с "Вест Хэмом" (0:2) по вине Александра Пушкари пропустили первый гол.

"Я хочу, чтобы в январе "Арсенал" подписал нового левофлангового защитника, потому что очень волнуюсь за Зинченко. Он меня беспокоит, очень беспокоит", – сказал Райт.

Видеообзор матча "Арсенал" - "Вест Хэм"

В издании отмечают, что "Арсенал" не планирует покупать левого защитника в январе из-за наличия игроков данного амплуа в лазарете, однако подчеркивается, что трансферное окно не предсказуемое.

В сезоне 2023/24 Зинченко провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что "Зина" исполнил феноменальный финт в игре АПЛ. Напомним, в 2023 году у Александра произошло пополнение в семье.