Легенда "Арсеналу" хоче позбутися Зінченка

Українець останнім часом не блищить своєю грою в обороні

Другий бомбардир в історії лондонського "Арсеналу" Іан Райт жорстко розкритикував гру захисника Канонірів та збірної України Олександра Зінченка в останніх матчах. В Англії вже критикували "Зіну" за невдалі дії.

Відповідну заяву Райта наводить tbrfootball. Він вважає, що зарплата українця (150 тисяч фунтів на тиждень) не відповідає його виступам на полі. Наприклад, в останній грі з "Вест Гемом" (0:2) з вини Олександра Пушкарі пропустили перший гол.

"Я хочу, щоб у січні "Арсенал" підписав нового лівофлангового захисника, бо дуже хвилююся за Зінченка. Він мене непокоїть, дуже непокоїть", — сказав Райт.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Вест Гем"

У виданні зазначають, що "Арсенал" не планує купувати лівого захисника в січні через наявність гравців даного амплуа в лазареті, проте наголошується, що трансферне вікно не передбачуване.

У сезоні-2023/24 Зінченко провів 18 матчів в АПЛ, в яких забив один гол і віддав результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що "Зіна" виконав феноменальний фінт у грі АПЛ. Нагадаємо, у 2023 році в Олександра відбулося поповнення в сім’ї.