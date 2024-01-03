Луческу назвал истинную причину ухода из "Динамо"

Румынский специалист ищет работу

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему покинул украинский клуб.

Соответствующий комментарий румынского специалиста приводит bresciaoggi.it. Мистер объяснил свой уход из "Динамо" переживаниями жены, которая не хотела переезжать в Киев из-за войны.

– Верно ли, что вы возвращаетесь к тренерской работе?

– Это правда, что я не ушел на пенсию. Покинул "Динамо", потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев. Я не хотел знать, что она дома одна и беспокоится за меня. У меня безграничная страсть [к футболу], но это зависит от здоровья.

– Это может быть "Бешикташ"?

– Я все оцениваю, – ответил Луческу.

Мирча ушел из "Динамо" в ноябре 2023 года, проработав в стане Бело-синих больше 3 сезонов. "Динамо" после Мистера возглавил бывший помощник румына Александр Шовковский. После серии побед президент киевского клуба Игорь Суркис убрал приставку и.о. у "Сашо". По итогам первой половины сезона Бело-синие идут пятыми в турнирной таблице чемпионата Украины, правда, у них есть три игры в запасе.