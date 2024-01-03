Луческу назвав справжню причину звільнення з "Динамо"

Румунський спеціаліст шукає роботу

Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому покинув український клуб.

Відповідний коментар румунського фахівця наводить bresciaoggi.it. Містер пояснив свій вихід із "Динамо" переживаннями дружини, яка не хотіла переїжджати до Києва через війну.

— Чи правда, що ви повертаєтеся до тренерської роботи?

— Це правда, що я не пішов на пенсію. Покинув "Динамо", бо моя дружина Неллі боялася переїжджати до Києва. Я не хотів знати, що вона вдома сама і турбується за мене. У мене безмежна пристрасть до футболу, але це залежить від здоров’я.

— Це може бути "Бешикташ"?

– Я все оцінюю, – відповів Луческу.

Мірча пішов з "Динамо" у листопаді 2023 року, пропрацювавши в таборі Біло-Синіх понад 3 сезони. "Динамо" після Містера очолив колишній помічник румуна Олександр Шовковський. Після серії перемог президент київського клубу Ігор Суркіс прибрав приставку в.о. у "Сашо". За підсумками першої половини сезону Біло-Сині йдуть п’ятими у турнірній таблиці чемпіонату України, щоправда, у них є три гри в запасі.