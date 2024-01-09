В РФ заявили, что у них украли "золото" на чемпионате мира: россияне даже не участвовали

Россия постепенно превращается в Северную Корею

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что у сборной РФ отобрали золотые метали на молодежном чемпионате мира-2024. К слову, сборная России из-за санкций не участвовала в турнире.

Соответствующее заявление Третьяка приводит "Матч ТВ". МЧМ в текущем сезоне выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– Форвард "Сочи" Матвей Мичков сказал, что сборная России выиграла бы этот молодежный чемпионат мира, если бы нас допустили. Вы согласитесь?

– Да, к сожалению, нас не пустили. Думаю, что у нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение.

Потому что мы действительно вырастили хороших хоккеистов, которые на протяжении многих лет играли в молодежных и юношеских командах, были в Сириусе на сборах.

Очень большое внимание мы уделяли этим сборным.

Но, к сожалению, им не дали шанса выступить на таком высоком уровне. Если бы они сыграли на молодежном чемпионате мира, то показали бы себя очень достойно. В финале играли бы – 100%.

Я видел игру нашей сборной России и те матчи, которые проходили в Гетеборге. Скажу, что наша команда была бы очень сильная, – сказал Третьяк.

Видеообзор финала МЧМ-2024 по хоккею

Ранее нападающий "Сочи" Матвей Мичков заявил, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира-2024, если бы их туда пустили. Отметим, в последний раз сборная РФ выигрывала МЧМ по хоккею в 2011 году. Сборная РФ отстранена от всех международных турниров из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.