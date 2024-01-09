Росія поступово перетворюється на Північну Корею

Триразовий олімпійський чемпіон з хокею президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк заявив, що у збірної РФ відібрали золоті метали на молодіжному чемпіонаті світу-2024. До речі, збірна Росії через санкції не брала участі в турнірі.

Відповідну заяву Третьяка наводить "Матч ТВ". МЧС цього сезону виграла збірна США, перемігши у фіналі команду Швеції.

– Форвард "Сочі" Матвій Мічков сказав, що збірна Росії виграла б цей молодіжний чемпіонат світу, якби нас допустили. Ви погодитеся?

– Так, на жаль, нас не пустили. Думаю, що у нас просто відібрали золоті медалі – у мене таке відчуття.

Тому що ми справді виростили класних хокеїстів, які протягом багатьох років грали у молодіжних та юнацьких командах, були у Сіріусі на зборах.

Дуже велику увагу ми приділяли цим збірним.

Але, на жаль, їм не дали шансу виступити на такому високому рівні. Якби вони зіграли на молодіжному чемпіонаті світу, то б показали себе дуже гідно. У фіналі грали б – 100%.

Я бачив гру нашої збірної Росії та ті матчі, які проходили у Гетеборзі. Скажу, що наша команда була б дуже сильною, – сказав Третьяк.

Відеоогляд фіналу МЧМ-2024 з хокею

Раніше нападник "Сочі" Матвій Мічков заявив, що Росія виграла б молодіжний чемпіонат світу-2024, якби їх туди пустили. Зазначимо, востаннє збірна РФ вигравала МЧС із хокею у 2011 році. Збірну РФ відсторонено від усіх міжнародних турнірів через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.