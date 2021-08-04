Медальный дождь для Украины и исторический успех синхронисток: итоги 12-го дня Олимпиады

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио завершился 12-й соревновательный день, который подарил Украине сразу четыре награды, включая первое "золото". "Телеграф" подводит итоги игрового дня, в рамках которого было разыграно 17 комплектов наград.

Украинские борцы стали главными героями дня. Жан Беленюк выиграл первую золотую медаль, его коллега по цеху Парвиз Насибов проиграл финальную схватку и стал серебряным призером Олимпиады, а Ирина Коляденко выиграла "бронзу". Начинания борцов продолжил украинский дуэт в артистическом плавании Марта Федина и Анастасия Савчук, которые завоевали "бронзу". К слову, эта медаль стала первой на Олимпийских играх для украинского синхронного плавания в истории.

Новоиспеченные четыре медалиста Олимпиады значительно улучшили позиции Украины в медальном зачете. По итогам 12-го соревновательного дня "Желто-синие" занимают 37-е место с одним "золотом", двумя серебряными наградами и 8 "бронзами" в активе. Лидерство в рейтинге продолжают удерживать китайцы, которые сегодня не побеждали, второе место у американцев, а третье - у японцев.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 12-го соревновательного дня (топ-10):

Рекордсменом дня стал грузин Лаша Талахадзе, который побил три мировых рекорда в заключительном соревновании тяжелоатлетов на Олимпиаде-2020.

Со всеми результатами украинцев в 12-й соревновательный день Игр можно ознакомиться у нас на сайте. Имена всех победителей Игр доступны в нашем онлайне.