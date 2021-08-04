Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинка Коляденко выиграла "бронзу" на Олимпиаде
Украинка Коляденко выиграла "бронзу" на Олимпиаде
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Грузинский тяжелоатлет показал космические результаты на Олимпиаде, побив 3 мировых рекорда
Грузинский тяжелоатлет показал космические результаты на Олимпиаде, побив 3 мировых рекорда
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио

Медальный дождь для Украины и исторический успех синхронисток: итоги 12-го дня Олимпиады

Медальный дождь для Украины и исторический успех синхронисток: итоги 12-го дня Олимпиады
17:53 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио завершился 12-й соревновательный день, который подарил Украине сразу четыре награды, включая первое "золото". "Телеграф" подводит итоги игрового дня, в рамках которого было разыграно 17 комплектов наград. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Украинские борцы стали главными героями дня. Жан Беленюк выиграл первую золотую медаль, его коллега по цеху Парвиз Насибов проиграл финальную схватку и стал серебряным призером Олимпиады, а Ирина Коляденко выиграла "бронзу". Начинания борцов продолжил украинский дуэт в артистическом плавании Марта Федина и Анастасия Савчук, которые завоевали "бронзу". К слову, эта медаль стала первой на Олимпийских играх для украинского синхронного плавания в истории. 

Новоиспеченные четыре медалиста Олимпиады значительно улучшили позиции Украины в медальном зачете. По итогам 12-го соревновательного дня "Желто-синие" занимают 37-е место с одним "золотом", двумя серебряными наградами и 8 "бронзами" в активе. Лидерство в рейтинге продолжают удерживать китайцы, которые сегодня не побеждали, второе место у американцев, а третье - у японцев.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 12-го соревновательного дня (топ-10):

Рекордсменом дня стал грузин Лаша Талахадзе, который побил три мировых рекорда в заключительном соревновании тяжелоатлетов на Олимпиаде-2020.

Со всеми результатами украинцев в 12-й соревновательный день Игр можно ознакомиться у нас на сайте. Имена всех победителей Игр доступны в нашем онлайне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 126

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Олимпиаде в Токио 12-летняя спортсменка выиграла медаль
02 Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в полутяжелом весе
03 "Колос" - "Шахтер" Караганда: где и когда смотреть матч Лиги конференций
04 Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио
05 "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с волевой победы над "Генком" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь