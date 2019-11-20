Отбор на Евро-2020: определен лучший бомбардир квалификации

Новости спорта:Форвард сборной Англии Харри Кейн стал самым эффективным форвардом в отборе на Евро-2020.

В 8 матчах за сборную Англии Кейн стал автором 12 забитых мячей, что гарантирует нападающему звание лучшего бомбардира квалификации Евро-2020.

26-летний форвард опередил израильтянина Эрнана Захави и португальца Криштиану Роналду (по 11 голов). Кейн также лидирует по системе "гол+пас" набрав 17 очков (12+5). У ближайших преследователей Артема Дзюбы (Россия) и Рахима Стерлинга (Англия) по 14 очков.

Кроме того, Кейн повторил рекорд сборной Англии по количеству забитых мячей в течение одного календарного года. Также по 12 голов забивали Джордж Хилдсон (1908) и Дикси Дин (1927).