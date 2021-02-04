В сети всплыло последнее видео с еще живым Марадоной

Аргентинский телеканал Cronica опубликовал последнее видеообращение легенды мирового футбола Диего Марадоны, снятое за несколько дней до его смерти.

На кадрах видно, что легендарный футболист находится у себя дома, а его голова все еще перебинтована после операции на мозге. Марадона передал привет своему врачу Леопольдо Луке, а также бывшему футболисту и его товарищу Леопольдо Хасинто Луке. "Вы знаете, я не люблю близкие отношения, но когда я с хорошими людьми, то выхожу из своей скорлупы. Поцелуй Луке, Леопольдо Хасинто Луке", - расчувствовался Диего на камеру.

Отметим, оператором в данном ролике выступила экс-жена Марадоны Вероника Охеда. На кадрах также мелькает и повар Диего Ромина Милагрос Родригес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личный врач Марадоны попал в скандал из-за подделки подписей.

"Телеграф" напоминает, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. На церемонию прощания с легендой футбола, несмотря на пандемию коронавируса, пришли сотни тысяч человек. Однако не обошлось и без скандала: работник похоронного бюро сделал фото с открытым гробом Марадоны. Похоронили легендарного футболиста на закрытой церемонии.