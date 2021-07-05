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Италия - Испания: букмекеры назвали фаворита полуфинала Евро-2020

Италия - Испания: букмекеры назвали фаворита полуфинала Евро-2020
10:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

Во вторник, 6 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится первый полуфинал, в котором сыграют Италия и Испания. Букмекеры определили фаворита встречи, что пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

По мнению специалистов, итальянцы являются небольшими фаворитами игры. На успех "Адзурри" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,48, победа испанцев котируется коэффициентом 3,20, а ничья - 3,25. Выход итальянцев в финал Евро-2020 любым способом оценивается в 1,76 (вероятность 56%), а подобный успех "Фурии Роха" - в 2,14 (46%). Наиболее вероятным исходом встречи аналитики Пари-Матч называют ничью 1:1 в основное время - коэффициент 6,30.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Испания (данные за 5 июля):

  • Пари-Матч: (победа сборной Италии 2,48 - ничья 3,25 - победа команды Испании 3,20)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру 1/2 ЧЕ-2020 Италия - Испания.

Отметим, команды по разному идут на этом чемпионате Европы. На пути в полуфинал испанцы не без проблем заняли лишь второе место в группе Е, сыграв вничью со шведами и поляками. В 1/8 финала "Фурия Роха" в тяжелейшем противостоянии с 8-ю голами переиграла Хорватию, а в 1/4 финала прошла Швейцарию только в серии послематчевых пенальти. Италия, в свою очередь, без проблем выиграла группу А, победив во всех трех матчах, а в первом раунде плей-офф "Адзурри" прошли Австрию, а во втором - выбили бельгийцев. Победитель этого матча сыграет в финале турнира с победителем полуфинала Англия - Дания. Решающий матч намечен на 11 июля и состоится в Лондоне на "Уэмбли".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020.
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