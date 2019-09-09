Реал поздравил Надаля с победой на US Open

Новости спорта:Испанец завоевал свой четвертый титул в Нью-Йорке.

Сегодня ночью Рафаэль Надаль в четвертый раз за карьеру выиграл US Open, обыграв в драматичном пятисетовом финале Даниила Медведева.

Надаль является давним фанатом «Реала», и мадридский клуб поздравил теннисиста с завоеванием 19-го титула на турнирах Большого шлема:

Un deportista ejemplar sin límites. Enhorabuena por tu gran triunfo en el @usopen, @RafaelNadal. El @realmadrid está muy orgulloso de ti y de que seas socio de honor de nuestro club. #USOpen — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 9 сентября 2019 г.

«Это идеальный спортсмен, образец для подражания, для которого нет пределов. Поздравляем с невероятной победой в Нью-Йорке. Мы гордимся, что ты являешься почетным членом нашего клуба».