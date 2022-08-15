Что происходит на фронте, вокруг ЗАЭС, и чего ожидать дальше – анализ от военного эксперта

Большинство маневров россиян лишены смысла с военной точки зрения и являются банальным террором и шантажом

К середине августа основные боевые действия идут на востоке и юге Украины, а также в Харьковской области.

Российские оккупанты делают попытки прорыва, ВСУ дают отпор.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу" о том, что происходит на фронтах и чего ожидать в обозримом будущем.

На юге враг уходит в жесткую оборону

"Украина расширила географию нанесения ударов. Я сознательно опускаю комментарии Генштаба касательно Крыма и того, что произошло с вражеским аэропортом в районе Новофедоровки. Но мы можем четко утверждать, что наносились удары по другим выходам с Крыма. А именно – по направлениям, которые ведут на Геническ и Новоалексеевку. И это радует, так как означает, что мы имеем возможность поставить под огневой контроль перемещение противника по этим направлениям. И наносить удары в глубину боевых порядков россиян. Тем самым уничтожая глубокие тыловые базы поставок противника", – поясняет Сергей Грабский.

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По его словам, продолжается уничтожение органов управления, баз противника на оккупированных территориях на левом берегу Днепра. Тем самым уничтожаются возможности полномасштабных поставок южной группировке оккупантов, которая пока оперирует на правом берегу Днепра.

Южное направление сейчас в ракурсе внимания, отмечает полковник.

"Многие обращают внимание, что якобы противник выводит пункты управления с правого на левый берег Днепра. Но это не значит, что россияне бегут. Я бы предостерег от преждевременной эйфории. Потому что такие действия могут свидетельствовать, к примеру, о том, что противник отказался вследствие серьезных ударов со стороны ВСУ, от попыток совершить наступление на Николаев или Кривой Рог. Но он не бежит, а переводит войска в позицию жесткой обороны. И именно с этим может быть связана переброска пунктов управления на левый берег Днепра", – поясняет военный эксперт.

На Донбассе противник вгрызается в оборонные укрепления ВСУ

"Продолжаются тяжелые бои на Донбассе. Противник несколько изменил тактику и направления ударов. Он пока не совершает активных действий в районе Славянска и Северска. А именно – не пытается наступать пехотными подразделениями. Там продолжаются массированные обстрелы с применением артиллерии, постоянное давление на наши укрепления, но без особого продвижения", – рассказывает полковник.

Он отмечает, что несколько иная ситуация на Бахмутском направлении, а также на направлении от Авдеевки до Марьинки. Там противник отчаянно пытается продвинуться в глубину наших позиций. Он буквально вгрызается в оборонные укрепления ВСУ, но без особого успеха.

"Впрочем, вследствие значительного преимущества россиян в силах и средствах, серьезного преимущества в артиллерии, кое-где они буквально вминаются в наши позиции. Бои такого плана идут в Марьинке, в Песках, на подходах к Авдеевке, – подчеркивает Сергей Грабский. – Продолжаются попытки россиян прорваться к Бахмуту. Бои идут в районе Соледара. Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс. Просто сменили сейчас направление нанесения ударов".

Что происходит вокруг ЗАЭС

Неспокойная ситуация и в районе Запорожской атомной электростанции, продолжает полковник. Никополь и Марганец обстреливаются с другого берега Днепра, под прикрытием ЗАЭС.

"Следует понимать, что ЗАЭС является не столько военным, сколько политическим средством влияния на всё, что связано с эксплуатацией ядерных реакторов. Это всегда вызывает довольно нервную мировую реакцию, особенно после катастроф в Чернобыле и Фукусиме, – подчеркивает Сергей Грабский. – Так что мы видим скорее, с моей точки зрения, способ политического международного шантажа со стороны рф с целью выторговать некие преференции. К примеру, ослабить санкционное давление или посадить Украину за стол переговоров с оккупантами. С военной точки зрения, такие действия не имеют никакого значения".

Обстреливая Никополь, противник выполняет еще и свои стратегические политико-экономические цели, уничтожая инфраструктуру Украины. Нанося удары по основам нашей экономической безопасности, в том числе. Но с военной точки зрения это не имеет никакого значения, поясняет полковник

Террор на Харьковском направлении и угроза с севера

На Харьковском направлении, по словам полковника, продолжаются, как ранее говорили, бои местного значения.

"Обе стороны пытаются добиться каких-то тактических преимуществ. Противник отчаянно пытается "дотянуться" до Харькова, нанося удары системами залпового огня и артиллерией по городской инфраструктуре. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям. Это – элементарный террор", – подчеркивает Сергей Грабский.

Активных боевых действий мы более нигде не наблюдаем, отмечает полковник. Зато видим демонстративные действия россиян в Черниговской и Сумской областях, где под ударами приграничные населенные пункты.

"Ну и продолжается сосредоточение войск противника, боевой учебный процесс на территории Беларуси. Туда подвозятся дополнительные силы и средства противовоздушной обороны, перемещается авиационная техника. Противник проводит полевые учения. Ситуация остается напряженной", – констатирует Сергей Грабский.

Противник будет пытаться давить на Донбассе, мы – на юге

Если говорить о новой неделе, то имея такой перечень целей для реактивных систем залпового огня HIMARS, как у нас, имея мощные поставки боеприпасов (и для арты, и для РСЗО), мы, скорее всего, будем наблюдать продолжение уничтожения логистической инфраструктуры противника на юге и Донбассе, прогнозирует полковник. Чтобы подорвать основу поставок и заставить оккупантов отказаться от наступательных действий.

"Говорить о том, что мы будем двигаться вперед, пока не приходится. Потому что не видно направлений нанесения ударов, с помощью которых мы можем это делать, – поясняет Сергей Грабский. – Замысел военной операции остается на данный момент тайной. И это правильно. Но то, что мы успешно сдерживаем противника, не давая ему возможности применять свое преимущество – факт".

Так что ситуация, констатирует военный эксперт, в обозримом будущем останется той же, как и ранее. Противник будет пытаться давить на Донбассе, мы – на юге. Продолжатся обстрелы вдоль всей линии фронта. А россияне не остановят свои демонстрационные и беспокоящие действия на Черниговском и Сумском направлениях.