Как защитить смартфон от взлома и повысить безопасность: опубликована инструкция

Посторонний человек может даже без злого умысла нанести вред любому гаджету

Каждый владелец смартфона обычно знает о том, какие гаджеты не стоит покупать, а также почему лучше не использовать девайс при сильном морозе.

В то же время не все люди серьезно относятся к тому, чтобы ограничить доступ к телефону – дескать, у меня там ничего серьезно или тайного нет. Но такая точка зрения не совсем правильная, пишет itechua.com.

Ведь посторонний человек может даже без злого умысла – просто по незнанию повредить вашу любимую игрушку.

Чтобы такого не случилось, нужно понимать, что в смартфоне существует три вида разрешений.

Конфиденциальность – сохранение пользовательских данных мобильными приложениями;

Настройка гаджета – приложение может управлять камерой или звуком и другими сервисами;

Спецдоступ – например, в фотогалерею или местонахождение пользователя (при включении GPS, приложение будет знать, где он находится).

Конфиденциальность является важнейшим допуском, так как данные сервисы приложения могут использовать по своему усмотрению, например, вносить в базу клиентов.

Настройки телефона, допуск к которым сервис не ограничен, может привести к изменению работы гаджета. На что способны некоторые мобильные приложения, получившие доступ "использовать все время/всегда":

делать фото из камеры без разрешения пользователя или использовать фото из галереи;

определять местонахождение, даже если приложение не активно;

подслушивать разговор, если пользователь предоставил доступ к телефону;

записывать телефонные разговоры;

фиксировать активность и места передвижения при включенном GPS.

Не всегда приложения используют имеющиеся возможности для слежки за своими пользователями, но лучше ограничить им разрешение, в частности, выставить "разрешать при использовании".

Ограничение доступа приложений на смартфоне

Для этого нужно перейти в "Настройки" мобильного телефона, найти там автоматически включающиеся приложения и зайти в "Автозапуск". Там следует выбрать сервисы, которые не будут включаться одновременно с включением гаджета. Нажмите некоторые приложения, которые остались в этом списке.

В "Разрешениях" следует отрегулировать доступный функционал. Для этого нажмите "Другие разрешения" и ограничить доступ к Bluetooth или другим сервисам.

Кроме того, в браузерах существует возможность автономной загрузки сервисов. В расширенном допуске, они без ведома владельца гаджета могут установить расширение или определенные программы. Для исключения такой возможности, следует в настройках нажать "Специальный доступ", далее "Внешние источники" и убрать бегунок с сервиса "Разрешить установку из этого источника".

Ранее сообщалось о разработках, которые помогут людям воспринимать гаджеты как живые существа.