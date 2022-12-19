Как защитить смартфон от взлома и повысить безопасность: опубликована инструкция
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Посторонний человек может даже без злого умысла нанести вред любому гаджету
Каждый владелец смартфона обычно знает о том, какие гаджеты не стоит покупать, а также почему лучше не использовать девайс при сильном морозе.
В то же время не все люди серьезно относятся к тому, чтобы ограничить доступ к телефону – дескать, у меня там ничего серьезно или тайного нет. Но такая точка зрения не совсем правильная, пишет itechua.com.
Ведь посторонний человек может даже без злого умысла – просто по незнанию повредить вашу любимую игрушку.
Чтобы такого не случилось, нужно понимать, что в смартфоне существует три вида разрешений.
- Конфиденциальность – сохранение пользовательских данных мобильными приложениями;
- Настройка гаджета – приложение может управлять камерой или звуком и другими сервисами;
- Спецдоступ – например, в фотогалерею или местонахождение пользователя (при включении GPS, приложение будет знать, где он находится).
Конфиденциальность является важнейшим допуском, так как данные сервисы приложения могут использовать по своему усмотрению, например, вносить в базу клиентов.
Настройки телефона, допуск к которым сервис не ограничен, может привести к изменению работы гаджета. На что способны некоторые мобильные приложения, получившие доступ "использовать все время/всегда":
- делать фото из камеры без разрешения пользователя или использовать фото из галереи;
- определять местонахождение, даже если приложение не активно;
- подслушивать разговор, если пользователь предоставил доступ к телефону;
- записывать телефонные разговоры;
- фиксировать активность и места передвижения при включенном GPS.
Не всегда приложения используют имеющиеся возможности для слежки за своими пользователями, но лучше ограничить им разрешение, в частности, выставить "разрешать при использовании".
Ограничение доступа приложений на смартфоне
Для этого нужно перейти в "Настройки" мобильного телефона, найти там автоматически включающиеся приложения и зайти в "Автозапуск". Там следует выбрать сервисы, которые не будут включаться одновременно с включением гаджета. Нажмите некоторые приложения, которые остались в этом списке.
В "Разрешениях" следует отрегулировать доступный функционал. Для этого нажмите "Другие разрешения" и ограничить доступ к Bluetooth или другим сервисам.
Кроме того, в браузерах существует возможность автономной загрузки сервисов. В расширенном допуске, они без ведома владельца гаджета могут установить расширение или определенные программы. Для исключения такой возможности, следует в настройках нажать "Специальный доступ", далее "Внешние источники" и убрать бегунок с сервиса "Разрешить установку из этого источника".
Ранее сообщалось о разработках, которые помогут людям воспринимать гаджеты как живые существа.