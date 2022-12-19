Як захистити смартфон від злому та підвищити безпеку: опубліковано інструкцію

Стороння людина може навіть без злого наміру завдати шкоди будь-якому гаджету

Кожен власник смартфона зазвичай знає про те, які гаджети не варто купувати, а також чому краще не використовувати девайс при сильному морозі.

У той же час, не всі люди серйозно ставляться до того, щоб обмежити доступ до телефону – мовляв, у мене там нічого серйозного чи таємного немає. Але така думка не зовсім правильна, пише itechua.com.

Адже стороння людина може навіть без злого наміру – просто через незнання пошкодити вашу улюблену іграшку.

Щоб такого не сталося, потрібно розуміти, що у смартфоні існує три види дозволів.

Конфіденційність – збереження даних користувача мобільними додатками;

Налаштування гаджета – програма може керувати камерою або звуком та іншими сервісами;

Спецдоступ – наприклад, у фотогалерею або місцезнаходження користувача (при включенні GPS, програма знатиме, де він знаходиться).

Конфіденційність є найважливішим допуском, оскільки дані послуги програми можуть використовувати на свій розсуд, наприклад, вносити в базу клієнтів.

Налаштування телефону, допуск до яких сервіс не обмежений, може призвести до зміни роботи гаджета. На що здатні деякі мобільні програми, які отримали доступ "використовувати весь час/завжди":

робити фото з камери без дозволу користувача або використовувати фото з галереї;

визначати місцезнаходження, навіть якщо програма не активна;

підслуховувати розмову, якщо користувач надав доступ до телефону;

записувати телефонні розмови;

фіксувати активність та місця пересування при включеному GPS.

Не завжди додатки використовують можливості для стеження за своїми користувачами, але краще обмежити їм дозвіл, зокрема, виставити "дозволяти при використанні".

Обмеження доступу додатків на смартфоні

Для цього потрібно перейти в "Налаштування" мобільного телефону, знайти там програми, що включаються автоматично і зайти в "Автозапуск". Там слід вибрати сервіси, які не включатимуться одночасно з включенням гаджета. Натисніть деякі програми, які залишились у цьому списку.

У "Дозвілі" слід відрегулювати доступний функціонал. Для цього натисніть "Інші дозволи" та обмежити доступ до Bluetooth або інших сервісів.

Крім того, в браузерах є можливість автономного завантаження сервісів. У розширеному допуску вони без відома власника гаджета можуть встановити розширення або певні програми. Для виключення такої можливості, слід у налаштуваннях натиснути "Спеціальний доступ", далі "Зовнішні джерела" і прибрати бігунок із сервісу "Дозволити встановлення з цього джерела".

Раніше повідомлялося про розробки, які допоможуть людям сприймати гаджети як живі істоти.