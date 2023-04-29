Укр

Битва "терминаторов". Украина создала достойного противника российскому боевому роботу (видео)

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Битва терминаторов может стать реальностью
Битва терминаторов может стать реальностью

Битва может не состояться из-за неявки на поле боя россиян

Российско-украинская война стала настоящим прорывом в сфере боевого применения беспилотных боевых средств и вслед за воздушными и надводными дронами на фронтах появляются сухопутные боевые роботы.

Как рассказал на своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игал Левин, новый украинский боевой робот, пока еще без официального названия, уже проходит испытания и вскоре станет ощутимым подспорьем для украинской пехоты.

Боевой робот для ВСУ

Аппарат оснащен турелью с крупнокалиберным пулеметом 14,5 мм и боекомплектом в 200 патронов, также робот может похвастаться некоторой автономностью — он способен работать двое суток без подзарядки, а также умеет плавать.

Отметим, что первые образцы роботов еще в 2018-м году показывала компания Global Dynamics из Львова, предлагавшая два боевых робота — "Ironclad" и "Hound". Так, "Ironclad" имел броню и мог нести пулемет калибром 7,62 мм с боезапасом в 1000 патронов, а "Hound" мог перевозить до 600 кг груза.

Оккупанты ранее похвастались роботизированной наземной платформой "Маркер", который может вооружаться пулеметами, РПГ, а в последнем варианте, как утверждают в рф, еще и противотанковыми ракетами. А раненый в ягодицу экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин даже заявил, что они будут уничтожать западные танки.

На деле же после короткого видео разгрузки "Маркера" не было никаких сведений об их участии в реальных боевых действиях.

Также ВПК Украины разрабатывает боевые наземные модули, которые бы позволяли вести огонь из оружия расчетам, находящимся на безопасной дистанции от оружия.

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#Оружие #Роботы #Боевые роботы #Дроны