Не выбрасывайте старый телефон: 10 идей использования ненужного смартфона

Что делать со старым смартфоном: топ-10 лайфхаков полезного применения вашего гаджета

Технологии не стоят на месте – разработчики каждый раз предлагают усовершенствованные модели гаджетов, поэтому мы периодически меняем свои старые мобильные телефоны на новые, с лучшими возможностями и программным обеспечением.

Но что делать со старым гаджетом? Во-первых, не спешите его выбрасывать – Itechua предлагает ТОП-10 идей для полезной жизни вашего телефона. Тем более, что в последнее время все большую популярность приобретает upcycling-подход, предусматривающий повторное использование вещей в новом качестве. Этот тренд возник как ответ на чрезмерное потребление, которое увеличивает количество непереработанного мусора на свалках и таким образом приводит к загрязнению окружающей среды.

По подсчетам экспертов, примерно 70% токсичных отходов в мире приходится на выброшенные на свалку гаджеты и бытовую технику. Было подсчитано, что к 2030 году на планете будет 74 млн тонн электронного мусора – по объему это составляет примерно 150 небоскребов Бурдж-Халифа (высота этого здания составляет 828 метров).

Находя вторую жизнь и новый формат использования для старого телефона, гаджет может послужить вам долго и с пользой.

1. Домашний будильник и трекер для сна

Высыпаться нужно, пусть не 8 часов, но хотя бы 6 часов, чего может быть достаточно для взрослого человека. И эти 6 часов должны быть спокойны. Тогда, вставая утром, человек не будет чувствовать себя так, словно всю ночь работал, а не спал. Отследить качество сна и сделать пробуждение практически безболезненным поможет ваш старый смартфон. Это целая система, основная задача которой – отслеживание качества сна владельца и определение оптимального момента для пробуждения.

2. Система видеонаблюдения

Старый смартфон может быть использован для заботы о безопасности, например маленького ребенка или домашнего животного, а также как часть системы безопасности дома или в небольшом офисе. Устройство легко превращается в портативную IP-камеру, если его установить в месте, за которым нужно следить, а затем на него и на основной смартфон скачать специальное приложение, например Alphred. Два девайса синхронизируются – видеонаблюдение всегда под рукой.

3. Мультимедиа-устройство

Старый смартфон как аудио- и видеоплеер позволит экономить заряд на основном девайсе, что очень удобно во время загородного хайкинга, когда далеко не всегда есть возможность заполнить батарею. Для активации этой функции необходимо установить приложения для просмотра фильмов или прослушивания музыки и при необходимости расширить память старого смартфона MicroSD-картой. Теперь любимый трек можно слушать, глядя на живописный пейзаж даже вдали от цивилизации, а новый эпизод любимого сериала – смотреть прямо в палатке.

4. GPS-навигатор для автомобиля

Приложения для навигации быстро тратят заряд аккумулятора, поэтому удобно иметь для этих целей отдельное устройство, которое к тому же не обязательно убирать из машины и тратить время на его запуск. Чтобы использовать старый смартфон таким образом, понадобится минимум средств – купить автомобильный держатель для гаджета и установить на устройстве приложение для навигации.

5. Микроскоп

Старый смартфон может стать отличным подспорьем на школьных уроках биологии. На нем можно не только рассматривать клетки и микроорганизмы, но и фотографировать увиденное. Для этого понадобится увеличительная линза из лазерной указки (вытащить ее можно с помощью плоскогубцев и отвертки) и офисный пластилин. Линзу следует закрепить с помощью пластилина на объективе камеры смартфона. Теперь, включив устройство в режиме фотосъемки, можно видеть мир в режиме макро, если поднести к любой поверхности или специальному учебному препарату для микроскопа. Видеоинструкции, как сделать такое необычное устройство, можно найти в YouTube.

6. Переводчик

Использовать старый смартфон в качестве переводчика – прекрасное решение для таких путешествий, когда доставать техническую новинку может быть неуместно или опасно. С заранее установленным приложением-переводчиком и загруженными языковыми пакетами, девайс позволит понимать иностранный язык даже в автономном режиме.

7. Дополнительный wi-fi-роутер для дома

Старый смартфон может быть отличным усилителем сигнала wi-fi. Для этого нужно подключить девайс к интернету, установить специальное приложение и разместить устройство на том месте, где нужно расширить зону покрытия Wi-Fi. А для фрилансеров и удаленных рабочих старый девайс может стать роутером, работающим в режиме раздачи интернета в кафе, парке и любом другом приятном месте для работы на ноутбуке или планшете. Все, что нужно купить – это sim-карта с выгодным тарифом. Инструкция по организации раздачи у нас тоже есть.

8. Датчик освещенности в квартире

Во многие смартфоны встроен сенсор освещенности. Он требуется затемнить экран, когда устройство поднимается к уху для разговора. Для этого сценарию использования старого смартфона понадобится "умная" лампочка, работающая в одной из экосистем через приложение. Такой сценарий можно задействовать, например, в приложении SmartThings: лампа будет автоматически включаться, когда старый девайс, работающий в режиме датчика освещенности, подаст сигнал о снижении уровня освещения. В SmartThings уже с основного смартфона можно настроить сценарии такого включения, например, только когда хозяин дома.

9. Звуковая сигнализация

Старый смартфон с функцией детекции звука можно использовать не только в качестве сигнализации, но и для дистанционного контроля за ситуацией дома или на даче – даже отвечать на стук или звонок в дверь в режиме интеркома, если вдруг нагрянули гости. Некоторые производители имеют собственные приложения для реализации различных сценариев использования старых смартфонов. Например, у Samsung это Galaxy Upcycle (есть у Galaxy Store). С его помощью можно сделать старый гаджет одним из датчиков системы "умного" дома и управлять им из приложения SmartThings на основном смартфоне.

10. VR-устройство

Старый смартфон можно использовать в качестве источника видеосигнала для VR-шлема – эта практика поможет сэкономить ресурс нового устройства. Использовать просто – подключить девайс к очкам виртуальной реальности и наслаждаться путешествием сгенерированными мирами. Как эконом-вариант такие очки, в которые физически укладывается смартфон.

Как видим, концепция upcycling, примененная в отношении смартфонов, поможет существенно сэкономить и сделать жизнь гораздо более комфортной. Кстати, у нас еще много интересных материалов о новых моделях – например, реально ли 200-мегапиксельная камера полезна для фотосъемки.

Ранее "Телеграф" писал, к какому уху учёные рекомендуют прикладывать телефон.