Не викидайте старий телефон: 10 ідей використання непотрібного смартфона

Що робити зі старим смартфоном: топ-10 лайфхаків корисного застосування вашого гаджета

Технології не стоять на місці — розробники щоразу пропонують вдосконалені моделі гаджетів, тому ми періодично змінюємо свої старі мобільні телефони на нові, з кращими можливостями та програмним забезпеченням.

Але що робити зі старим гаджетом? По-перше, не поспішайте його викидати — Іtechua пропонує ТОП-10 ідей для корисного життя вашого телефона. Тим більше, що останнім часом все більшої популярності набуває upcycling-підхід, що передбачає повторне використання речей у новій якості. Цей тренд виник як відповідь на надмірне споживання, яке збільшує кількість непереробленого сміття на звалищах і в такий спосіб призводить до забруднення довкілля.

За підрахунками експертів, приблизно 70% токсичних відходів у світі припадає на викинуті на смітник гаджети та побутову техніку. Було підраховано, що до 2030 року на планеті буде 74 млн тонн електронного сміття – за обсягом це дорівнює приблизно 150 хмарочосам Бурдж-Халіфа (висота цієї будівлі становить 828 метрів).

Знаходячи друге життя і новий формат використання для старого телефона, гаджет ще може послужити вам довго й з користю.

1. Домашній будильник і трекер для сну

Висипатися потрібно, нехай не 8 годин, але хоча б годин 6, чого може бути достатньо для дорослої людини. І ці 6 годин мають бути спокійними. Тоді, встаючи вранці, людина не почуватиметься так, немов усю ніч працювала, а не спала. Відстежити якість сну і зробити пробудження практично безболісним допоможе ваш старий смартфон. Це ціла система, основне завдання якої – відстеження якості сну власника, і визначення оптимального моменту для пробудження.

2. Система відеоспостереження

Старий смартфон може бути використаний для турботи про безпеку, наприклад, маленької дитини або домашньої тварини, а також як частина системи безпеки вдома або в невеликому офісі. Пристрій легко перетворюється на портативну IP-камеру, якщо його встановити в місці, за яким потрібно стежити, а потім на нього і на основний смартфон завантажити спеціальний застосунок, наприклад, Alphred. Два девайси синхронізуються – відеоспостереження завжди під рукою.

3. Мультимедіа-пристрій

Старий смартфон як аудіо- та відеоплеєр дасть змогу заощаджувати заряд на основному девайсі, що дуже зручно під час заміського хайкінгу, коли далеко не завжди є можливість заповнити батарею. Для активації цієї функції потрібно встановити додатки для перегляду фільмів або прослуховування музики і за необхідності розширити пам’ять старого смартфона MicroSD-картою. Тепер улюблений трек можна слухати, дивлячись на мальовничий пейзаж навіть далеко від цивілізації, а новий епізод улюбленого серіалу – дивитися прямо в наметі.

4. GPS-навігатор для автомобіля

Додатки для навігації швидко витрачають заряд акумулятора, тому зручно мати для цих цілей окремий пристрій, який, до того ж, не обов’язково забирати з машини і витрачати час на його запуск. Щоб використовувати старий смартфон таким чином, знадобиться мінімум коштів – купити автомобільний тримач для девайса і встановити на пристрої додаток для навігації.

5. Мікроскоп

Старий смартфон може стати чудовою підмогою на шкільних уроках біології. На ньому можна не тільки розглядати клітини і мікроорганізми, а й фотографувати побачене. Для цього знадобиться збільшувальна лінза з лазерної указки (витягти її можна за допомогою плоскогубців і викрутки) і офісний пластилін. Лінзу потрібно закріпити за допомогою пластиліну на об’єктиві камери смартфона. Тепер, увімкнувши пристрій у режимі фотографування, можна бачити світ у режимі макро, якщо піднести до будь-якої поверхні або спеціального навчального препарату для мікроскопа. Відеоінструкції, як зробити такий незвичайний пристрій, можна знайти в YouTube.

6. Перекладач

Використовувати старий смартфон як перекладач – чудове рішення для таких подорожей, коли діставати технічну новинку може бути недоречно або небезпечно. Із заздалегідь встановленим додатком-перекладачем і завантаженими мовними пакетами, девайс дасть змогу розуміти іноземну мову навіть в автономному режимі.

7. Додатковий wi-fi-роутер для дому

Старий смартфон може бути чудовим підсилювачем сигналу wi-fi. Для цього потрібно підключити девайс до інтернету, встановити спеціальний додаток і розмістити пристрій на тому місці, де потрібно розширити зону покриття wi-fi. А для фрілансерів і віддалених робітників старий девайс може стати роутером, що працює в режимі роздачі інтернету в кафе, парку і будь-якому іншому приємному місці для роботи на ноутбуці або планшеті. Все, що потрібно купити, – це sim-карту з вигідним тарифом. Інструкція з організації роздачі у нас теж є.

8. Датчик освітленості у квартирі

У багато смартфонів вбудовано сенсор освітленості. Він потрібен, щоб затемнити екран, коли пристрій підноситься до вуха для розмови. Для цього сценарію використання старого смартфона знадобиться "розумна" лампочка, що працює в одній з екосистем через застосунок. Такий сценарій можна задіяти, наприклад, у застосунку SmartThings: лампа автоматично вмикатиметься, коли старий девайс, що працює в режимі датчика освітленості, подасть сигнал про зниження рівня освітлення. У SmartThings уже з основного смартфона можна налаштувати сценарії такого ввімкнення, наприклад, тільки, коли господар удома.

9. Звукова сигналізація

Старий смартфон з функцією детекції звуку можна використовувати не тільки як сигналізацію, а й для дистанційного контролю за ситуацією вдома або на дачі – навіть відповідати на стукіт або дзвінок у двері в режимі інтеркому, якщо раптом нагрянули гості. У деяких виробників є власні додатки для реалізації різних сценаріїв використання старих смартфонів. Наприклад, у Samsung це Galaxy Upcycle (є в Galaxy Store). З його допомогою можна зробити старий девайс одним із датчиків системи "розумного" будинку і керувати ним із застосунку SmartThings на основному смартфоні.

10. VR-пристрій

Старий смартфон можна використовувати як джерело відеосигналу для VR-шолома – ця практика допоможе заощадити ресурс нового пристрою. Використовувати просто – під’єднати девайс до окулярів віртуальної реальності і насолоджуватися подорожжю згенерованими світами. Як економ-варіант ось такі окуляри, в які фізично вкладається смартфон.

Як бачимо, концепція upcycling, застосована щодо смартфонів, допоможе істотно заощадити і зробити життя набагато комфортнішим. До речі, у нас ще багато цікавих матеріалів про нові моделі – наприклад, чи реально 200-мегапіксельна камера корисна для фотозйомки.

Раніше "Телеграф" писав, до якого вуха вчені рекомендують прикладати телефон.