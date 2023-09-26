Как продлить жизнь нового аккумулятора смартфона: основные правила и советы

Как правильно заряжать смартфон?

Правильная зарядка батареи смартфона обеспечит длительную жизнь вашего гаджета. Производители отмечают, что основная причина проблем с телефоном заключается в неправильной зарядке.

Если устройство разряжается быстрее, чем раньше, проблема не в устаревшем телефоне, а в неправильных действиях пользователя. Особенно важно соблюдать правила, если у вас новенький гаджет, пишет blog.foxtrot.

Покупая новый девайс, каждый хочет, чтобы он прослужил как можно дольше. Для этого есть много интересных и неожиданных советов. В современных смартфонах можно встретить разные типы аккумуляторов : Li-Ion, Li-Po, NiMH, NiCD. Каждый из них имеет свои особенности, но правила использования для всех совершенно одинаковы.

Правила, которые помогут продлить жизнь аккумулятору в смартфоне:

Температурный режим. Не нужно быть продвинутым пользователем, чтобы понять, что температурные условия оказывают сильное влияние на работу смартфона. Причем вредна не только жара, но и холод. Летом защищайте смартфон от попадания прямых солнечных лучей, не оставляйте гаджет в закрытой машине. Зимой нельзя носить устройство в наружных карманах одежды, а на морозе пользуйтесь только в самых крайних случаях. Не разряжайте смартфон полностью. Вы можете удивиться, но производители не рекомендуют полностью разряжать смартфон. Напротив, идеальный момент для того, чтобы ставить телефон на зарядку, считается показатель от 30% заряда. Предварительно подумайте, зачем вам нужен смартфон. Если вы выбираете технику для игр или использование "тяжелых" и ресурсозатратных приложений, то аккумулятор в телефоне должен быть мощным. Если смартфон вам нужен для звонков и общения в мессенджерах, обратите внимание на стандартные модели среднего ценового сегмента. Только оригинальная зарядка. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Если со временем он вышел из строя, не пытайтесь сэкономить, покупая реплику, лучше переплатить пару сотен за зарядное устройство, чем потом выплачивать кредит за новый телефон.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать первый заряд по полной. На самом деле это миф! Современные типы АКБ не требуют истощения полного цикла первого заряда. После того как они вышли в продажу, они были протестированы на заводе и признаны готовыми к использованию.

Однако зарядить новый аккумулятор нужно до 100%. Это необходимо для того, чтобы контроллер и электронные схемы, установленные в гаджете, смогли обменяться данными о показателях емкости.

Помните, что уровень заряда, который вы увидите после покупки нового смартфона, рассчитан исключительно на хранение девайса на складе. Как правило, новые смартфоны продают с уровнем заряда от 30 до 70%. Такая емкость батареи оптимальна для складского хранения техники, но вам совсем не нужно ждать его полной разрядки. Даже если на телефоне 70% заряда – смело используйте зарядное устройство.

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