Як продовжити життя нового акумулятора смартфона: основні правила і поради

Як правильно заряджати смартфон?

Правильна зарядка батареї смартфона забезпечить тривале життя вашого гаджета. Виробники відзначають, що основна причина негараздів з телефоном полягає у неправильній зарядці.

Якщо пристрій розряджається швидше, ніж раніше — проблема не в застарілому телефоні, а в неправильних діях користувача. Особливо важливо дотримуватися правил, якщо у вас новенький гаджет, пише blog.foxtrot.

Купуючи новий девайс, кожен хоче, щоб він прослужив якнайдовше. Для цього є багато цікавих і несподіваних порад. В сучасних смартфонах можна зустріти різні типи акумуляторів: Li-Ion, Li-Po, NiMH, NiCD. Кожен з них має свої особливості, але правила використання для всіх абсолютно однакові.

Правила, які допоможуть продовжити життя акумулятора в смартфоні:

Температурний режим. Не потрібно бути просунутим користувачем, щоб зрозуміти, що температурні умови сильно впливають на роботу смартфона. При чому шкідлива не тільки спека, а й холод. Влітку захищайте смартфон від попадання прямих сонячних променів, особливо не залишайте гаджет в закритій машині. Взимку не можна носити пристрій у зовнішніх кишенях одягу, а на морозі користуйтеся тільки в самих крайніх випадках. Не розряджайте смартфон повністю. Ви можете здивуватися, але виробники категорично не рекомендують повністю розряджати смартфон. Навпаки, ідеальний момент для того, щоб ставити телефон на зарядку, вважається показник від 30% заряду. Заздалегідь подумайте, навіщо вам потрібен смартфон. Якщо ви обираєте техніку для ігор або використання "важких" і ресурсовитратних додатків, то акумулятор в телефоні повинен бути потужним. Якщо ж смартфон вам потрібен для дзвінків і спілкування в месенджерах, зверніть увагу на стандартні моделі середнього цінового сегмента. Тільки оригінальна зарядка. Завжди використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій. Якщо з часом він вийшов з ладу, не намагайтеся заощадити, купуючи репліку, краще переплатити пару сотень за зарядний пристрій, ніж потім виплачувати кредит за новий телефон.

Деякі фахівці рекомендують використовувати перший заряд по повній. Насправді, це міф! Сучасні типи АКБ не вимагають виснаження повного циклу першого заряду. Після того, як вони вийшли в продаж, вони були протестовані на заводі та визнані готовими до використання.

Проте, зарядити новий акумулятор потрібно до 100%. Це необхідно для того, щоб контролер і електронні схеми, встановлені в гаджеті, змогли обмінятися даними про показники ємності.

Пам'ятайте, що рівень заряду, який ви побачите після покупки нового смартфона, розрахований виключно на зберігання девайса на складі. Як правило, нові смартфони продають з рівнем заряду від 30% до 70%. Така ємність батареї є оптимальною для складського зберігання техніки, але вам зовсім не потрібно чекати його повної розрядки. Навіть, якщо на телефоні 70% заряду – сміливо використовуйте зарядний пристрій.

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