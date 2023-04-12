Політолог та військовий експерт пояснив, що зараз американцям і українцям вкидається засторога в наявності серед їхніх спецслужб "крота"

За витоком секретних військових документів США, опублікованих у соцмережах, може стояти росія або проросійські елементи, які ставили за мету посіяти розбрат між стратегічними партнерами та знизити можливість протидіяти російській агресії.

Зазначу, що це не "фотошоп" і не разова акція російських спецслужб. Нагадаю, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ – підробка та спецоперація російських спецслужб. "Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі", — заявив він.

Примітно, що за оцінками помічника голови Пентагону Кріса Мігера, в результаті витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США. "Це дуже засекречені таємні матеріали, які люди в Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", – зазначив він.

Тобто, не про який фотошоп в моменті оприлюднення "засекречених військових документів" не йдеться. Станом на сьогодні вже є третій витік документів, який свідчить про плановий характер їхнього оприлюднення.

Йдеться про багатовекторність операцій, яка проводиться російськими спецслужбами. Один з векторів направлений виключно на американського споживача. Тут є невипадковим збіг подій, які відбуваються у політичному житті США. Йдеться про висування президента Джо Байдена на другий термін, і кримінальне переслідування 45-го президента Дональда Трампа.

Свого часу у чинного президента США Байдена знайшли низку секретних документів. 20 січня поточного року працівники Федерального бюро розслідувань (ФБР) під час обшуків у приватному будинку президента США Джо Байдена в місті Вілмінгтон виявили шість секретних документів. Примітно, що це не перший випадок, коли в офісі Байдена знаходять документи з грифом "таємно". Вперше адвокати Байдена знайшли близько десяти секретних паперів у його колишньому офісі в Пенсільванії ще в листопаді 2022 року. Серед виявлених документів були дані розвідки про Україну, Іран і Великобританію.

Тобто, російськими спецслужбами робиться прямий натяк щодо можливості витоку інформації по лінії адміністрації президента США. Враховуючи те, що в США, фактично, почалася передвиборча кампанія, можемо припустити, що йдеться про старт інформаційної операції на пониження Байдена, як основного претендента на цю посаду. І цей скандал буде розвиватися і надалі.

Крім того, одним із завдань цієї операції є відволікання уваги значної кількості оперативного складу американських спецслужб на пошуки витоку інформації. Американцям і українцям вкидається засторога в наявності серед їхніх спецслужб "крота". Ціль — посіяти недовіру, що певним чином відволіче і загальмує роботу п'яти іноземних і вітчизняних спецслужб.

За інформацією американських ЗМІ, члени "П'яти очей" – розвідувального союзу США, Канади, Великої Британії, Австралії і Нової Зеландії вже звернулися до Вашингтону з проханням про брифінги. Запити були надіслані окремо до Офісу директора Національної розвідки, ЦРУ і ФБР.

Таким чином росіяни намагаються вбити клин в моменті взаємодії спецслужб декількох країн, щоб послабити саме обмін розвідданими — це головне в умовах глобального світу. Це стосується не тільки російських загроз, але і загальносвітових.

Гра росіян із витоком інформації стосується не тільки створення штучних конфліктів зі спецслужбами, але і з політичними керівництвами стратегічних партнерів. Зокрема, частина документів стосується держави Ізраїль.

Також у документах йшлося про можливості закупівель зброї пвк "Вагнера" у Туреччини. Наявність такої інформації викликає певні застереження вже всередині самого Північноатлантичного блоку.

Перша публікація документів співпала з появою статей або виступами аналітиків з приводу того, що витік був під час зустрічі представників України з представниками США. Натяк робився на можливій причетності української сторони-так званого "українського сліду". Це не підтвердилося.

Але для чого це робиться: величезний обсяг розвіддінформації передається українській стороні США. Відповідно, з метою унеможливлення плідної співпраці українських і американських спецслужб у моменті відбиття російської агресії — створюються такі інформаційні приводи. Тим більше, один з документів начебто свідчить про те, що велося стеження чи прослуховування за представниками уряду України, у тому числі, першими посадовими особами. Це робиться для того, щоб посіяти недовіру. При чому, мовиться, що прослуховували нібито не тільки українського президента, але здається, і низку політичних стратегічних партнерів.

Основне завдання стосовно українського вектору — посіяти розбрат між стратегічними партнерами та знизити можливість протидіяти російській агресії.

Показово, що росія не досягла результату у компрометації українського керівництва і основне: вони не отримали інформації щодо дати контрнаступу ЗСУ. Треба зазначити, що у відомому "зливі" конфіденційної інформації про ЗСУ, відсутні дані про можливі напрямки наступу тощо. Адже їх немає і не може бути.

Треба розуміти, що конкретні напрямки контрнаступу розробляються не в Пентагоні, а — в Генеральному штабі ЗСУ. Отже, інформацією про дати і можливі напрямки контрнаступу володіють три, максимум — п'ять людей. Тому, відповідно, в цих документах і немає і бути не може цих даних. Такий факт працює на користь української сторони.

По-перше, це підвищує суб'єктність української сторони в моменті прийняття рішень головнокомандувачами ЗСУ. По-друге, це знімає підозру з української сторони в моменті можливого витоку конфіденційних.

Підсумовуючи, режим контррозвідувальних заходів всередині України не дозволяє російській стороні отримувати дані щодо можливих військових дій з боку ЗСУ. А намагання "вкинути" ці документи – це так звані превентивні заходи, щоб унеможливити майбутній український контрнаступ.

Витоком документів росіяни намагалися показати свою "поінформованість" щодо планів українського військового керівництва. Це робиться для того, щоб українське керівництво повелося на російську тезу, що вони начебто все знають. Але цього не відбулося.

Останні заяви американської сторони про те, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією, наочно демонструє той факт, що російським спецслужбам не вдалося досягти бажаних результатів.