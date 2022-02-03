Вбивство військових на "Південмаші": адвокат стрільця Рябчука вважає його потерпілим

Правозахисник вимагає визнати Рябчука потерпілим за 4 статтями.

Після розстрілу військовослужбовців та цивільних на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, яку вчинив 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук, його адвокат вимагає визнати його потерпілим, заявивши, що його права було порушено під час проходження служби.

Про це адвокат Ігор Степанов розповів у коментарі "Сегодня".

Правозахисник повідомив, що він вимагає визнати Артема Рябчука постраждалим одразу за чотирма статтями – йдеться про ст. 406 ("Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями". — Авт.), ст. 408 ("Дезертирство". — Авт.), Ст. 425 ("Халатне ставлення до військової служби". — Авт.), Ст. 426 ("Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень". — Авт.).

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Адвокат вважає, що ще одне кримінальне провадження потрібно відкрити на посадових осіб військової частини, де служив Артем Рябчук.

"Після засідання суду, де обирали запобіжний захід, я сказав: все те, що він дав у своїх показаннях, має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні, щодо посадових осіб військової частини. Мною була подана заява про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим", — заявив Степанов.

Також Ігор Степанов додав, що йому ще не відкрили доступ до матеріалів справи й він очікує на відповідь на його клопотання.

Щодо теми про самогубство Артемія Рябчука, його адвокат заявив, що у цьому питанні ДБР спрацювало дуже добре.

"Треба віддати належне військовій прокуратурі та ДБР у тому, що вони винесли ухвалу про забезпечення безпеки. У нього посилена охорона для того, щоб ні він із собою нічого не зробив, ні з ним нічого не сталося", — зазначив Ігор Степанов.

Нагадаємо, Артемій Рябчук вчинив стрілянину у Дніпрі в ніч проти 27 січня. Тоді 21-річний чоловік увійшов до приміщення, де було близько 20 військовослужбовців і відкрив вогонь. П’ятеро людей загинули на місці, ще п’ятеро отримали поранення.

Рябчук після цього зміг втекти з місця злочину, але пізніше його затримали у місті Підгірному. Сам він заявив, що не шкодує про скоєне і вважає це правильним рішенням.

Йому вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів одразу за трьома статтями — про вбивство, дезертирство та розкрадання зброї. Суд же відправив Артемія Рябчука під варту до СІЗО, а не на гауптвахту – про це просив сам підозрюваний. Пізніше в мережі з’явилася інформація, що Рябчук наклав на себе руки, проте в ДБР її спростували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Херсонщині попрощалися із трьома вбитими "дніпровським стрільцем" бійцями. На похороні були присутні товариші по службі, родичі, друзі та сотні місцевих жителів.