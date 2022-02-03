Убийство военных на "Южмаше": адвокат стрелка Рябчука считает его потерпевшим

Правозащитник требует признать Рябчука пострадавшим по 4 статьям.

После расстрела военнослужащих и гражданских на территории завода "Южмаш" в Днепре, которую совершил 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук, его адвокат потребовал признать его потерпевшим, заявив, что его права были нарушены во время прохождения службы.

Об этом адвокат Игорь Степанов рассказал в комментарии "Сегодня".

Правозащитник сообщил, что он требует признать Артема Рябчука пострадавшим сразу по четырем статьям — речь о ст. 406 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". — Авт.), ст. 408 ("Дезертирство". — Авт.), ст. 425 ("Халатное отношение к воинской службе". — Авт.), ст. 426 ("Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". — Авт.).

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Адвокат считает, что еще одно уголовное производство нужно открыть на должностных лиц воинской части, где служил Артем Рябчук.

"После заседания суда, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Мною было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", — заявил Степанов.

Также Игорь Степанов добавил, что ему еще не открыли доступ к материалам дела и он ожидает ответа на его ходатайства.

Касательно темы о самоубийстве Артемия Рябчука, его адвокат заявил, что в этом вопросе ГБР сработало очень хорошо.

"Надо отдать должное военной прокуратуре и ГБР в том, что они вынесли постановление об обеспечении безопасности. У него усиленная охрана для того, чтобы ни он с собой ничего не сделал, ни с ним ничего не случилось", — отметил Игорь Степанов.

Напомним, Артемий Рябчук устроил стрельбу в Днепре в ночь на 27 января. Тогда 21-летний мужчина вошел в помещение, где находились около 20 военнослужащих и открыл огонь. Пятеро человек погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

Рябчук после этого смог скрыться с места преступления, но позже его задержали в городе Подгорном. Сам он заявил, что не жалеет о содеянном и считает это верным решением.

Ему уже объявили о подозрении в совершении преступлений сразу по трем статьям — об убийстве, дезертирстве и хищении оружия. Суд же отправил Артемия Рябчука под стражу в СИЗО, а не на гауптвахту — об этом просил сам подозреваемый. Позже в сети появилась информация, что Рябчук покончил с жизнью самоубийством, однако в ГБР их опровергли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Херсонщине простились с тремя убитыми "днепровским стрелком" бойцами. На похоронах присутствовали сослуживцы, родственники, друзья и сотни местных жителей.