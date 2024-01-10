Все вирішиться після одного матчу: у клубі Мудрика готуються великі зміни

Справи Челсі йдуть не найкращим чином

Лондонський "Челсі" програв у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги скромному "Міддлсбро" з рахунком 0:1. Після гри з’явилася інформація, що боси клубу можуть звільнити головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це пише Football London. За даними джерел видання, на аргентинського наставника чиниться серйозний тиск, а пов’язано це із незадовільними результатами команди.

Видання пише, що у босів "Челсі" все менше довіри до тренера і будь-якої миті їхнє терпіння може урватися. Зокрема, звільнити фахівця зможуть у тому випадку, якщо "аристократи" не виграють у грі у відповідь з "Міддлсбро", яка пройде 23 січня.

Цікаво, що "Міддлсбро" виступає у другому за силою дивізіоні Англії і поразка від такої скромної команди стала гучною сенсацією.

До речі, справи у "Челсі" йдуть погано й у чемпіонаті Англії. У турнірній таблиці Прем’єр-ліги "сині" йдуть лише на десятому рядку із 28 балами.

Нагадаємо, що з січня 2023 року у складі лондонського клубу виступає вінгер збірної України Михайло Мудрик.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Днями Мудрик отримав першу індивідуальну нагороду в Англії.