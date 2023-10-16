"Блокування роботи постачальників ЗСУ в умовах війни неприпустиме" — Дмитро Олійник про нову хвилю тиску на бізнес

Один з фундаторів "Маніфесту 42" розповів про шляхи розв'язання проблеми наїздів на бізнес та "зловживання законом"

Громадська ініціатива "Маніфест 42" закликала уряд негайно відреагувати на дії Державної аудиторської служби та ДБР, які створюють ризик блокування роботи постачальників Збройних сил України. ДАСУ після перевірок підприємств видає акти, згідно з якими прибутки виробників — це збитки для держави. А ДБР на підставі цих актів порушує кримінальні справи. Один з фундаторів "Маніфесту 42", голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, розповів, чи вирішується проблема, а також поділився напрямками роботи нової громадської ініціативи.

— У червні на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом ви підняли питання про високий ризик блокування роботи підприємств-постачальників ЗСУ через те, що Державна аудиторська служба після перевірок видає акти, згідно з якими прибутки виробників — це збитки держави. Тоді президент доручив уряду вирішити проблему у 2-тиждений термін. Минуло 4 місяці й маємо новий скандал — кримінальну справу ДБР проти компанії "Пожмашина" на підставі актів ДАСУ. Як таке можливо в умовах війни?

— Загалом цій проблемі вже 9 місяців. Весь цей час українські виробники зброї, техніки, їжі, одягу для ЗСУ працюють під тиском ДАСУ та силовиків. на мою думку, це антидержавна діяльність, яка віддаляє нашу перемогу. 4 місяці тому ми дійсно звернули на це увагу президента і запропонували проект постанови уряду. На недавньому Київському міжнародному економічному форумі я підійшов до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра економіки Юлії Свириденко, заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми з одним питанням: "Ви ж були на зустрічі президента з бізнесом! Чому його доручення досі не виконане?" У відповідь я отримав обіцянки знайти рішення. Але далі чекати неможливо. Під ударом не тільки "Пожмашина", яка випускає машини для розмінування, а й, наприклад, КБ "Луч", що випускає ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільха", протикорабельні комплекси "Нептун". Блокування роботи постачальників ЗСУ в умовах війни неприпустиме. Це злочин проти держави.

— У чому ви бачите головну причину цієї проблеми та її вирішення?

— Причина очевидна — чиновники бояться брати на себе відповідальність за допущену помилку і виправляти її, оскільки після зміни влади до них також може прийти ДБР за підозрою в завданні збитків державі. Це всім відомий "синдром Пивоварського". Але якщо уряд уникатиме рішення, виникне ризик повної зупинки постачання зброї українського виробництва і всього необхідного для ЗСУ. Ціна питання дуже висока й далі ігнорувати його неможливо. Зрештою, в ситуацію має втрутитись і президент. Адже проблема тиску на бізнес в умовах війни має значно ширший вимір, ніж контракти постачальників ЗСУ.

— Для вирішення проблеми тиску на бізнес був створена громадська ініціатива "Маніфест 42", а згодом в Офісі президента запрацювала комунікаційна платформа, де розглядались конкретні кейси зловживань правоохоронців. Але зниження тиску на бізнес не спостерігається?

— Протягом 2 місяців ми спочатку спостерігали деяке затишшя з боку силовиків, які спеціалізуються на корупційному тиску на бізнес. З деякими правоохоронними органами навіть почався конструктивний діалог. Але останнім часом бачимо нову хвилю активізації перевертнів у погонах, вони знову вийшли на "жнива". Таке враження, що трохи перечекали і знову беруться за старе.

— Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма одним з рішень проблеми вважає передання підслідності всіх економічних злочинів до оновленого Бюро економічних розслідувань. Як ставиться до цієї ідеї "Маніфест 42"?

— Зменшення органів, які будуть контролювати бізнес, може бути позитивним за однієї умови. Важливо не створити нового монстра, який отримає гігантські повноваження кошмарити бізнес. БЕБ має стати аналітичними центром "білих комірців", який аналізує рух коштів і визначає ознаки правопорушень. Якщо цей орган у своїй роботі матиме мінімум кувалди і максимум аналітики, така реформа стане результативною. А якщо всі кувалди просто перекладуть з одного місця в інше — нічого не зміниться.

— Свого часу БЕБ створювався, насамперед, для боротьби з тіньовими ринками. На вашу думку, "білі комірці" дізнаються про них щось нове і виведуть тіньові потоки з-під даху силовиків?

— Насправді й сьогоднішній БЕБ, і Нацполіція, і СБУ мають всю інформацію про те, хто й скільки виробляє тіньового спирту, тіньової горілки і тіньових сигарет. Це питання волі — закрити ці ринки чи лишати. Але після передачі підслідності всіх економічних злочинів до БЕБ ми принаймні конкретно знатимемо, хто "кришує" тіньові ринки.

— Нещодавно "Маніфест 42" запропонував кілька дуже серйозних новацій для зменшення тиску силовиків на бізнес, починаючи від ліквідації кримінальних проваджень, які роками "розслідуються", закінчуючи мораторієм на невмотивовані арешти рахунків і обшуки бізнесу. Зрозуміло, що силовики будуть апелювати до того, що такі ініціативи зможуть допомогти як чесним підприємцям, так і злочинцям. Як ви вважаєте, чи можна знайти таке рішення, яке би як знизило тиск на бізнес, так і не дало додаткових шансів відвертим шахраям?

— У більшості випадків, йдучи на обшук чи блокуючи рахунки, група слідчих будь-якого правоохоронного органу прекрасно знає, там відвертий шахрай чи білий бізнес. Нас найбільше обурює те, що найчастіше "наїзди" здійснюють саме на білий бізнес. Адже шахрайські схеми ще на етапі створення зазвичай передбачають безпосередню участь корупційних силовиків для обдурювання держави, і тому шахраїв не чіпають.

— Одна із пропозицій "Маніфесту 42" полягає в компенсації збитків підприємцям, які їм завдала держава незаконними діями силовиків. Зрозуміло, наскільки революційними були би такі зміни. Звідси і питання: чи є бодай 1% шанс прийняття такого закону?

— Якби ми вважали, що це питання зовсім не має шансів, ми б його не піднімали. Звичайно, при сьогоднішньому рівні корупції та тиску шанси невеликі. Але цю дискусію потрібно починати. Чим ширше буде суспільне обговорення проблеми тиску на бізнес, тим більше шансів на вирішення. Для бізнесу, який обʼєднався у "Маніфест 42" для відстоювання конституційного права на підприємницьку дільність очевидно: коли перевертні у погонах та мантіях блокують роботу підприємства, вони перешкоджають сплату податків і завдають безпосередню шкоду державі.

— Досвід показує, що у гнітючій більшості випадків тиск силовиків проходить майже законними шляхами. Тобто вони мають право і обшуки проводити у будь-кого, і на допити викликати через день. Навіть, якщо це взагалі не потрібне для встановлення істини. Усе це виглядає несправедливо, однак, на жаль — законно. Які можливі шляхи, щоб мінімізувати ці "зловживання законом"?

— Ми напрацьовуємо законодавчі зміни, які обмежать право слідчих-корупціонерів у будь-який момент на власний розсуд арештовувати рахунки або влаштовувати "маски-шоу". Має бути виключний перелік підстав на такі дії і чітка їх черговість: спочатку обовʼязковий коректний запит до підприємства на інформацію та необхідні документи, потім за необхідності отримання додаткових даних, і лише якщо це не дало результатів — жорсткі дії, санкціоновані підписом першої особи відповідного правоохоронного органу. Виключення з цього порядку — тільки для справ, які стосуються національної безпеки. Ще один важливий елемент — безповоротність покарання для силовиків та чиновників, які своїми діями нанесли збитки платнику податків і державі. Над цими законодавчими змінами працюють кращі юристи. Але ми сподіваємось і на волю Офісу президента, якому ми також передали наші пропозиції.