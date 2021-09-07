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Під Радою вимагають повернути авіасполучення з Мінськом: чому його припинили і як це пов’язано з Росією

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Плакати і прапори — під станами Ради черговий мітинг Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:50
Плакати і прапори — під станами Ради черговий мітинг

За порядком на мітингу стежить поліція.

Під будівлею Верховної Ради в Києві проходить мітинг за відновлення авіасполучення з Білоруссю. Мітингувальники тримають плакати "Поверніть рейс Київ-Мінськ", "Відкрийте небо" і портрети президента України Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка.

Мітинг за повернення авіасполучення з Білоруссю
Мітинг за повернення авіасполучення з Білоруссю
Під Верховною Радою вимагають повернути авіасполучення з Білоруссю
Під Верховною Радою вимагають повернути авіасполучення з Білоруссю
Мітингувальники тримають українські і білоруські прапори
Мітингувальники тримають українські і білоруські прапори
В руках у мітингувальників портрети Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка
В руках у мітингувальників портрети Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю 26 травня 2021 року. Також для українських літаків заборонено польоти в повітряному просторі Білорусі. Дзеркальну заборона на польоти білоруських літаків прийняли 28 травня. Така ситуація виникла через те, що в аеропорту "Мінськ" 23 травня насильно посадили літак компанії Ryanair, на борту знаходився переслідуваний режимом Лукашенка Роман Протасевич.

Як відомо, після закриття авіасполучення між Україною і Росією Мінськ був популярним стикувальним вузлом між країнами.

Екстрена посадка сталася напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. На думку експертів це пов’язано з тим, що Росія прагне поглинути Білорусь. Заходи проти Білорусі після подій з Протасевичем прийняли і в ЄС, заборонивши посадку літаків з країни.

У липні в Білорусі заговорили про повне закриття кордонів з Україною. Відзначимо, що самопроголошений лідер Лукашенко в серпні знову підтвердив, що закриває кордони з "ворогами" — виняток у списку сусідніх країн зробив тільки для Росії.

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