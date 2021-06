Белорусским самолетам запретили посадку в ЕС

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран Евросоюза с начала суток 5 июня.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк (Rikard Jozwiak) в своем аккаунте в Twitter в пятницу, 4 июня.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Письменная процедура заканчивается сегодня днем. Должен вступить в силу в полночь", - написал он.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus.