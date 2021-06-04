Белорусским самолетам запретили посадку в ЕС

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран Евросоюза с начала суток 5 июня.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк (Rikard Jozwiak) в своем аккаунте в Twitter в пятницу, 4 июня.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Письменная процедура заканчивается сегодня днем. Должен вступить в силу в полночь", - написал он.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Как сообщалось, с 26 мая правительство Украины прекратило авиасообщение с Беларусью.

Это связано с тем, что 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация по захвату летевшего этим рейсом бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.

С 29 мая Украина также ввела запрет на использование воздушного пространства самолетами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь.

После санкций против Беларуси Европейский союз должен ужесточить санкции против РФ.

2 июня Беларусь попыталась отомстить Украине за воздушную блокаду и призвала авиакомпании не летать через воздушное пространство Украины.