Костел у Києві відновлюють після сильної пожежі: як він зараз виглядає зсередини (фото)

Усі роботи були оплачені групою українських бізнесменів

У понеділок, 31 січня, у Києві закінчилися протиаварійні ремонтні роботи щодо усунення наслідків серйозної пожежі у костелі Святого Миколая. Як відомо, будівля храму значно постраждала через спалах на початку вересня.

Новини про закінчення одного із етапів реставрації повідомив на своїй Facebook-сторінці правозахисник Масі Найєм. Його юркомпанія "Міллер" стежила за виконання робіт.

За словами Найєма, на протиаварійні роботи було витрачено понад 21,5 млн гривень. Усі гроші належать меценатам — 21 українському бізнесменові, які одразу після пожежі висловилися про бажання допомогти у реконструкції костелу.

Так виглядає зараз костел зсередини

Найдорожче обійшовся безпосередньо сам ремонт — понад 19 млн гривень. Майже 1,3 мільйона витратили на технічне обстеження будівлі та розробку робочого проєкту. Також близько 45 тисяч гривень пішло на держекспертизу цього самого проєкту.

Робітники потроху відновлюють внутрішнє оздоблення

Як розповів Масі Найєм, наразі представниками бізнесу засновано спеціальну благодійну організацію "Фонд костелу Св. Миколая". На його рахунку — понад 8 млн гривень. Цілі, на які ці гроші будуть витрачені, юрист пообіцяв назвати вже незабаром.

Також він оприлюднив повний перелік бізнесменів, які надають допомогу проєкту.

Перелік меценатів, які дали гроші на ремонт костелу

Нагадаємо, що пожежа у будівлі костелу спалахнула 3 січня. Внаслідок загоряння було пошкоджено старовинний орган та частину загального оздоблення храму. Представники вітчизняного бізнесу одразу відреагували на необхідність відновлення пам’ятки архітектури столиці. Про те, що костел буде відреставровано, заявляв і президент Володимир Зеленський.

Втім, ще на початку грудня звучала інформація, що ремонт будівлі просувається дуже повільно, а зимові опади ще більше ушкоджують його фасад та "начиння".