Нова марка Укрпошти про російський військовий корабель зібрала величезну чергу (фото, відео)

У Києві люди стоять в черзі за новою маркой "Укрпошти".

З ранку понеділка, 23 травня, українці вишикувалися у довгу чергу за новою маркою "Укрпошти" "Російський військовий корабель... Все!".

Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, продаж марок розпочнеться о 14:00.

Бажаючі придбати марку вишикувалися у величезні ряди біля будівлі Головного поштамту у центрі Києва. Окрім живої черги, українці також записуються до списку. Черга налічує понад 800 людей.

Черга перед Головпоштамтом на Хрещатику

Дехто прихопив із собою навіть керемати

Черга за новою маркою "Укрпошти" "Російський військовий корабель... Все"

Черга біля "Укрпошти"

Черга за новою маркою "Укрпошти"

Усі бажаючі купити марку записуються

Фото та відео: Ян Доброносов

Випуск нової марки приурочений до Дня морської піхоти України та 40-го дня з дати затоплення російського крейсера "Москва".

Зазначимо, що продаватимуть марку більш ніж у 1 500 відділеннях "Укрпошти" в обласних та районних центрах. Крім цього, 1,5 мільйона марок буде доступно для покупки в інтернеті. Крім того, цього разу "Укрпошта" встановила ліміт покупки: 2 блоки по 3 марки на клієнта. Вартість листа (3 марки та 3 купони) складе 69 грн і 4,5 долара відповідно.

У продажу буде два номінали марок:

"Російський військовий корабель... Все! Смерть ворогам" F — для відправлень Україною.

"Російський військовий корабель... Все! Слава нації!" W – для міжнародних відправлень.

Марка "Російський військовий корабель... Все! Смерть ворогам"

Нагадаємо, марку "Російський військовий корабель іди на…" "Укрпошта" випустила 12 квітня 1-мільйонним тиражем. Малюнок на марці присвячений подіям початку війни, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю та здатися, на що був посланий за відомим напрямком.

Марка викликала ажіотаж серед українців та не обійшлося без скандалів.

А ось так виглядає перша марка з мільйонним тиражем

Нагадаємо, наступна патріотична марка буде присвячена знаменитій фразі "Доброго вечора, ми з України". За неї віддали найбільше — 650 000 голосів. Тепер українці мають обрати ескіз марки.