У Києві можуть запровадити обов’язкову евакуацію: подробиці

Поки мешканці столиці самостійно вирішують, чи залишатися їм у Києві

У Києві, де нещодавно пройшла виставка підбитої російської техніки, можуть запровадити обов’язкову евакуацію з окремих районів.

Про це у коментарі для glavcom повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської адміністрації Роман Ткачук. Він зазначив, що влада столиці розглядає варіанти аж до примусової евакуації мешканців районів чи всього міста.

"Поки що рішення про примусову евакуацію не прийнято. Люди, які живуть біля об'єктів критичної інфраструктури завжди мають усвідомлювати, що по цих об'єктах може бути завдано удару. Тому кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто і жити поряд з цими об'єктами.

Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій і чудово розуміємо, як проводитимемо евакуацію того чи іншого району, чи всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього", — заявив Ткачук.

Зазначимо, взимку у квартирах киян температура може бути меншою за норму, тому керівництво столиці радить городянам запасатися теплим домашнім одягом та ковдрами.

Нагадаємо, на День Незалежності Київ відвідав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.