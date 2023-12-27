Після колапсу в метро Києва оренда квартир на Теремках зросла: коли впаде ціна

Попри транспортний чинник, на вартість "квадратів" для винаймання впливають кілька важливих нюансів

У Києві після аварії на Оболонсько-Теремківській гілці столичної підземки попри очікування, обвалу цін на оренду житла поки не сталося. Більше того, після 8 грудня, коли міська влада закрила перегін між станціями "Деміївська" та "Либідська" на ремонт, ціна оренди квартир в Голосіївському та Солом'янському районах дещо зросла.

Це випливає з аналітичних даних популярних порталів з пошуку нерухомості. Так, станом на 26 грудня, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Голосіївському р-ні зросла до 632 доларів (з 614 — місяць тому). На Солом'янці середня місячна вартість 1-кімнатної зросла з 536 доларів до 540.

Джерело - dom.ria.com

Середня вартість двокімнатної квартири на Голосієвому знизилась з 1 тис. доларів до 984. А от у Солом'янському районі ціна оренди за місяць, навпаки, різко зросла майже на 50 доларів: з 683 до 726.

Оренда трикімнатних квартир теж пішла вгору. На Голосієвому — з 1226 до 1351 доларів, а на Солом'янці — з 923 до 962.

Разом з тим обвал стався поки тільки в сегменті 4-кімнатних помешкань. За місяць ціна на такі просторі апартаменти впала з 4774 до 3399 доларів у Голосіївському р-ні та з 4631 до 3575 — в Солом'янському.

Що цікаво, згідно зі статистикою оренди на 99 мікрорайонах Києва за останній місяць, масиви "Теремки-1" та "Теремки-2" — серед локацій, де середні ціни за оренду квартир зростають.

Примітно, що середні орендні ціни квартир у Києві зростають з початку року, проте перед Новим роком підвищення вартості квадратів на найм уповільнилось і нині становить 16500 грн/місяць.

Чому зростають ціни на "Теремках" і коли вони впадуть

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" юрист-консультант з нерухомості Іван Кудояр, подорожчання оренди в Голосієвому — тимчасове явище і ціни впадуть.

— Мені здається, через місяць-два точно буде реакція на перекриття двох станцій синьої гілки. Річ у тім, що зараз попит знизився принципово, тому що Голосіївський район завжди вважався таким собі перспективним. Адже там багато новобудов, є метро, парк тощо. Там оселялась молодь, масив розвивався. А зараз, як кажуть ріелтори, з якими спілкуюсь, в цілому по Києву попит впав десь в два рази.

Його і так стало менше через мобілізацію. Активність клієнтів по оренді впала. Попит загалом по місту впав на 30-40%. Всі якось завмерли й очікують. Що ж стосується Голосієвого, то він впав ще більше через невизначеність, наскільки це все триватиме (ремонт на Оболонсько-Теремківській гілці) — на рік чи на три. За логікою клієнтів, які шукають житло, то вони вже переорієнтовуються на Солом'янку чи ще кудись, — каже юрист.

Коментуючи передноворічне підвищення цін на оренду квартир на Теремках, експерт пояснив, що у цьому випадку поки що по інерції спрацьовує позиція власників житла, мовляв, "я хочу стільки-то".

— Хотів 12 тисяч гривень, а хочу 15. Хотів 15 тисяч, а зараз вже хочу 17. Але це — "хотілки". Проте "хотілки" з реальною картинкою по оренді корегуються через місяць-два. Тому ще потрібно почекати місяць, щоб розуміти, наскільки реально вплинула ситуація в метро на динаміку по оренді, — пояснив Іван Кудояр.

Як повідомлялось, метрополітен після закриття станцій на синій гілці запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад. Закритим залишається тунель між "Деміївською" та "Либідською".

Також "Телеграф" писав, що, за попередніми розрахунками міської влади, відновлювальні роботи на перегоні між двома станціями проблемної гілки триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні.